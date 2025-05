Tränen & es "fliegen die Fetzen!": Streit bei Simone & Danilo vor "Dancing Stars"-Halbfinale?

Bei "Guten Morgen Österreich" gaben Simone Lugner und Danilo Campisi ehrliche Einblicke in die derzeitige Stimmungslage.

Für alle restlichen Paare geht es am Freitag bei "Dancing Stars" um alles, nämlich um den Einzug ins Finale der Tanzshow!

Sehr müde

Am 14.5. waren Simone Lugner und ihr Profitanzpartner Danilo Campisi zu Gast bei Moderator Patrick Budgen im Morgenfernsehen. Dort sprachen sie über ihre Tanzroutine und private Themen. Beide waren sich einig: Diese letzten Meter vor dem erhofften Einzug ins Finale sind kein Zuckerschlecken, sondern harte Arbeit. Campisi: "Alle sind jetzt nach so vielen Wochen Training schon sehr müde."

Campisi über Lugner

Trotzdem oder gerade weil es jetzt um viel geht, werde ordentlich gekämpft. Es fließen dabei schon mal Tränen und es fliegen die Fetzen. "Es geht heiß her!" Streiten Lugner und Campisi etwa? Nein! Es ist alles sehr emotional, aber die Stimmung zwischen den beiden dürfte nicht unter der Anspannung leiden. Danilo streut Simone Rosen in Hinblick auf den Contemporary-Tanz: "Da hat Simone von Anfang an gut getanzt, ich freue mich extrem auf diesen Tanz!"

Und weiter sagt Danilo, dass er bei Simone Kraft, Mut und Vertrauen sehe und er ihr darum eine gute Platzierung bei der Tanzshow sehr wünschen würde.