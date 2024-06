Traumhochzeit von Kaiserin Sisis Ururur-Enkelin

Am heutigen Samstag war es so weit. Bei Kaiserwetter gaben sie sich das Ja-Wort.

Gräfin Leonie von Waldburg-Zeil-Hohenems (26) und ihr Graf Caspar von Matuschka (30), ein IT-Spezialist aus Zürich, sind das neue Traumpaar des Adels. Kaiserin Sisi wäre sicher stolz auf ihre Ururur-Enkelin gewesen.

King Willem-Alexander, Queen Maxima and Princess Catharina-Amalia of The Netherlands recently attended the wedding of Count Caspar von Matuschka and Countess Leonie von Waldburg-Zeil-Hohenems in Austria!! Countess Leonie is the great-great-great-granddaughter of Austrian Empress… pic.twitter.com/DJgHRNNcRK