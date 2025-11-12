Wiener Sofiensäle als Olymp: Margarita Gavrielova lud zur Gött:innen-Vernissage

Ein Engel inmitten von Göttinnen und Göttern – und eine Gästeliste, die sich sehen lassen konnte. Bei ihrer Vernissage „Mut zur Sichtbarkeit – Das Gött:innen-Event“ verwandelte die Wiener Künstlerin und Mentorin Margarita Gavrielova die Wiener Sofiensäle in einen Society-Olymp.

Margarita Gavrielovas Ausstellung zeigte „göttliche Porträts“ – kunstvolle Inszenierungen, die als Talismane für Selbstliebe, Potenzial und innere Kraft dienen sollen. „Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zeigen uns, wie man seine Gaben sichtbar macht – trotz Zweifel, Kritik oder Druck. Genau diesen Mut möchte ich mit meiner Kunst auch anderen zugänglich machen“, erklärte Margarita Gavrielova, die ihre Werke auf www.goddessloveart.com zeigt.

Gavrielova selbst trat bei der Eröffnung als Engel auf und präsentierte gemeinsam mit Freund und DJ Klaus Biedermann den Song „Göttin Lilith“. Danach sorgte Christian Deix mit seiner Single „Prominent“ für musikalische Unterhaltung – eine satirische Hommage an die Welt der VIPs.

Ein Who’s Who der heimischen Prominenz

Entsprechend prominent war auch die Gästeliste: Mörbisch-Intendant Alfons Haider als Shiva & Aphrodite, Drag-Queen Tamara Mascara als Durga, Schauspieler Aaron Karl als Odin, die Kabarettisten Caroline Athanasiadis (Athene) & Reinhard Nowak (Amor), Kult-Star Jazz Gitti als Aphrodite, Rapid-Trainer Peter Stöger & seine Ulrike Kriegler als Olympus & Coventina, EWAV-Mastermind Thomas Spitzer (Shiva), Alkbottle Frontmann Roman Gregory (Lucifer), Autor Clemens Trischler (Thor), TV-Beauty Eser Akbaba (Tiamat), oe24-Society-Chef René Wastler (Zeus), Winzerin Katharina Baumgartner (Morrigan), und Fotografin Monika Fellner (Morrigan).

Prominenz, Musik & Message

Durch den Abend führte Tamara Mascara, die nicht nur künstlerisch, sondern auch als Gastgeberin glänzte. Unter den Gästen befanden sich außerdem Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer, Szene-Mausi Christina Lugner, Mr. John Harris Ernst Minar (John Harris) sowie Sängerin & Model Beatrice Turin.

Die Mischung aus Kunst, Musik, Fashion und Empowerment machte die Veranstaltung zu einem echten Society-Highlight.