D’Angelo
© Getty Images

Musikwelt trauert

R&B-Legende D'Angelo (†51) ist gestorben

14.10.25, 18:58
Laut mehreren US-Medien ist der mehrfache Grammy-Gewinner D'Angelo im Alter von 51 Jahren gestorben.

Die Musikwelt trauert um den R&B-Sänger D’Angelo, der im Alter von 51 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist. Der gebürtige Michael Eugene Archer wurde mit Hits wie "Brown Sugar" weltberühmt und galt als prägender Künstler des modernen Soul.

Während seiner Karriere gewann er vier Grammy Awards, darunter für die besten R&B-Alben "Voodoo" (2001) und "Black Messiah" (2016). Weitere Auszeichnungen erhielt er für die Songs "Really Love" und "Untitled (How Does It Feel)".

 

Dem US-Promi-Portal "TMZ" zufolge starb D’Angelo am Dienstagmorgen in New York City. Bis zuletzt habe D'Angelo an neuer Musik gearbeitet – laut Produzent Raphael Saadiq an sechs neuen Songs. 

D’Angelo

Der Sänger D’Angelo (gebürtig Michael Eugene Archer) bei einem Auftritt am 4. April 2000 im Aire Crown Theater in Chicago.

© Getty Images (Archivbild)

D’Angelo hinterlässt drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Besonders tragisch: Die Mutter seines ältesten Sohnes, Sängerin Angie Stone (1961–2025), kam dieses Jahr bei einem Autounfall ums Leben.

