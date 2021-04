William und Kates jüngstes Kind ist jetzt bereits ein Kindergartenkind.

Der britische Prinz Louis hat am Freitag seinen dritten Geburtstag gefeiert. Der Kensington-Palast veröffentlichte dazu ein Foto des jüngsten der drei Kinder von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39), das ihn mit strahlendem Lächeln auf einem knallroten Laufrad zeigte. Hinter der Kamera stand wie so oft bei diesen Anlässen Louis' Mutter Kate. Es entstand vor seinem ersten Tag im Kindergarten in dieser Woche, wie der Palast mitteilte.

© Duchess Of Cambridge ×

Royale Trauerzeit

Die zweiwöchige Trauerzeit für den am 9. April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Mann von Elizabeth II. (95), Prinz Philip, lief am Freitag aus - damit dürfte einer Feier für Louis im privaten Rahmen nichts entgegengestanden haben. Seine neuen Freunde im Kindergarten durften sich wahrscheinlich über ein Stück Kuchen freuen, wie britische Medien spekulierten.