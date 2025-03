Das denken die Netflix-Bosse wirklich über die Meghan-Serie

Meghan Markles Chefs bei Netflix sind „besorgt“ über die schlechten Kritiken zu ihrer neuen Show.

Die Ankündigung der zweiten Staffel bedeutet nicht, dass der 100-Millionen-Dollar-Vertrag der Sussexes bereits verlängert wurde, sagte ein Insider heute gegenüber MailOnline.

Ein Flopp

With Love, Meghan ist nur sechs Tage nach der Veröffentlichung aus den Top 10 der meistgesehenen Shows weltweit sowie in den USA und Großbritannien gefallen. „Es ist kein durchschlagender Erfolg“, gab der Insider bei Netflix zu.

Meghan jubelt

Am Freitag zeigte sich die Herzogin jubelnd mit erhobenen Armen in ihrem Garten, als sie verkündete, dass die Serie für eine zweite Staffel verlängert worden sei. Sie gab zu, „Fehler“ gemacht zu haben, betonte aber, dass sie „jeden Tag dazulernt“, nachdem ihre mit großer Spannung erwartete Netflix-Serie weithin verrissen worden war.

Meghans eigener Vater Thomas gab gestern ebenfalls eine vernichtende Kritik ab und ist verärgert, dass sie den Nachnamen Markle zugunsten der Sussexes aufgegeben hat.

Eigentlich keine zweite Staffel

„Ich weiß, dass sie die Serien direkt hintereinander gedreht haben, also gibt es theoretisch keine zweite Staffel, es ist wie bei vielen Netflix-Serien, die gleichzeitig mit der ersten bereits in der Tasche sind. Dadurch können Änderungen an der Serie vorgenommen werden, die auf Feedback von Presse und Netflix-Zuschauern basieren. Das ist clever und kostengünstig," so der Insider abschließend.