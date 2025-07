Drama um Fürst Alberts Tochter Jazmin Grace Grimaldi! Große Trauer in Monaco

Zwei Hochzeiten, ein Abschied – Jazmin Grace legt auf Instagram einen Seelenstriptease hin und hinterfragt das Leben.

Ein Sommer der Gegensätze für Jazmin Grace Grimaldi (33): Die uneheliche Tochter von Fürst Albert von Monaco (67) erlebte in Europa bewegende Tage – zwischen ausgelassenen Feierlichkeiten und einem schmerzhaften Abschied.

In einem emotionalen Instagram-Post gewährt die in New York lebende Sängerin nun private Einblicke in ihre Reise. Zu einer Bilderreihe, die sie strahlend als Hochzeitsgast an der Seite ihrer Freundinnen, Schauspielerin Veronika Dash und Alyssa Carolan, zeigt, schreibt Jazmin: „Startschuss für ein Leben voller Feierlichkeiten … zwei Hochzeiten und eine Beerdigung im Sommer.“ Sie sei "aus Liebe hierhergekommen" und betont: „Ich werde nicht aufhören!“

Ein Schatten über dem Glanz

Doch der Glanz der Hochzeiten wurde von einem traurigen Moment überschattet. Auf einem weiteren Foto ist Jazmin Grace Grimaldi bei einer Gedenkveranstaltung für Eddie Jordan zu sehen. Der irische Unternehmer, Teamgründer und langjährige Formel-1-Promi war im März im Alter von 76 Jahren an Prostatakrebs verstorben. Am 7. Juli fand in der Westminster Central Hall in London eine bewegende Feier seines Lebens statt – Fürst Alberts Tochter war mit dabei.

Uneheliche Tochter

Jazmin ist das erste Kind von Fürst Albert, das er öffentlich anerkannte – sie stammt aus einer kurzen Beziehung mit der US-Amerikanerin Tamara Rotolo (63). Auch wenn sie kein Anrecht auf den monegassischen Thron hat, bewegt sich Jazmin Grace Grimaldi stilvoll zwischen Adel, Kunstszene und Gesellschaft – und zeigt einmal mehr: Ihr Leben ist alles andere als gewöhnlich.