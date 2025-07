So hat man das Fürstenpaar noch nie gesehen - das war der Anlass!

Dieser Auftritt hat alle überrascht! Fürst Albert und seine Ehefrau Charlène zeigten sich ungewohnt nahbar und liebevoll. der Grund war ein besonderer: Am 19. Juli feierte das Fürstentum ein royales Jubiläum. bereits 20 Jahre sind vergangen, seitdem Albert zum Oberhaupt der Monegassen wurde.

Baby gekuschelt

Er steht an der Spitze des kleinen Fürstentums, übernahm damals von seinem verstorbenen Vater Rainier. Das wurde ausgiebig gefeiert, an der Sause waren nicht nur die vielen Familienmitglieder der Adelsfamilie beteiligt, sondern auch - ganz nahbar - die Bewohner. Charlène und Albert mischten sich also unter ihr Volk, die Fürstin schüttelte zahlreiche Hände und bekam auch ein Baby überreicht.

"Ganz privat"

Statt noble Zurückhaltung walten zu lassen, kuschelte sie den kleinen Menschen ausgiebig, schien es sehr zu genießen, wie Fotos belegen. Die Monegassen ganz privat - auch das gibt es!

Schöner Anblick

Auch Albert zeigte sich ungewohnt zärtlich und intim: Er küsste seine Frau vor den Anwesenden und dann seinen Sohn Jacques. Tochter Gabriella stand eng neben ihren Eltern. Ungewohnte, schöne Anblicke nach vielen Gerüchten und Schwierigkeiten der letzten Jahre.