Britische Medien berichten: Die Polizei hat Andrew Mountbatten-Windsor heute Morgen in seiner vorübergehenden Unterkunft auf dem Anwesen Sandringham festgenommen.

Die Polizei hat Andrew Mountbatten-Windsor heute Morgen, 19.2., in seiner vorübergehenden Unterkunft auf dem Anwesen Sandringham wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Das berichten britische Medien übereinstimmend.

Mindestens sechs zivile Fahrzeuge mit acht Beamten in Zivilkleidung, die mit polizeilichen Laptops ausgestattet waren, wurden heute gegen 8 Uhr morgens – an Andrews 66. Geburtstag – auf dem Weg nach Wood Farm gesehen.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die National Crime Agency (NCA) bekannt gegeben hat, dass sie die britischen Polizeibehörden bei der Untersuchung der Informationen in den Epstein-Akten unterstützt. Die NCA erklärte, sie unterstütze die Polizei, um „eine vollständige und unabhängige Bewertung der veröffentlichten Informationen zu ermöglichen”.

Aufklärung gefordert

Für viele Medien und britische Bürger was schon seit Monaten klar, dass Andrews Mittäter-oder Mitwisserschaft im Epstein-Fall aufgeklärt werden muss. Die Vorwürfe gegen Andrew sind schwer, betreffen Prostitution und Amtsmissbrauch.

Missbrauch

Der bekannteste Vorwurf stammt von der mittlerweile verstorbenen Virginia Giuffre. Sie wirft Andrew Mountbatten vor, sie Anfang der 2000er-Jahre mehrfach missbraucht zu haben, als sie noch minderjährig war. Giuffre gab an, von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell zur Prostitution mit dem damaligen Prinzen gezwungen worden zu sein. Obwohl ein Zivilverfahren in den USA 2022 mit einem Millionen-Vergleich endete, bei dem Andrew keine Schuld eingestand, bringen neue Zeugenaussagen das Thema zurück in die Öffentlichkeit. Unter anderem wird ihm nun von einer weiteren Frau vorgeworfen, sie 2010 in London missbraucht zu haben.

Adelsexperten munkeln schon seit Monaten, dass dieser Skandal die britischen Royals nachhaltig beschädigen könnte und vielleicht zum Aus der Monarchie führt.