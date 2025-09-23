Ex-Vogue-Mitarbeiter teilt gegen Meghan aus

Herzogin Meghan steht wieder einmal im Fokus öffentlicher Kritik. Ein ehemaliger Kollege macht nun deutlich, dass er nicht mehr mit ihr arbeiten möchte.

Von der royalen Glanzrolle auf die Titelseite der Kritik: Herzogin Meghan (44) steht seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus regelmäßig im Fokus öffentlicher Diskussionen. Jetzt sorgt ein ehemaliger Kollege aus der Modewelt für neue Schlagzeilen – und macht klar, dass er nicht erneut mit der Herzogin von Sussex arbeiten möchte.

Im September 2019 erfüllte sich Meghan ein großes Ziel: Sie durfte für eine Ausgabe der britischen „Vogue“ als Co-Herausgeberin fungieren und arbeitete eng mit ihrem damaligen Freund Edward Enninful (53) zusammen. Heute plant Enninful, sein eigenes Magazin auf den Markt zu bringen – eine erneute Kooperation mit Meghan schließt er allerdings kategorisch aus.

Vom Lob zur Kritik

Noch vor sechs Jahren lobte Enninful Meghan als „ultimative Kraft für Veränderung“ und „Kraftpaket“. Mittlerweile gilt ihre Freundschaft jedoch als zerrüttet. Im Gespräch mit der britischen „Daily Mail“ sagte der 53-Jährige deutlich: „Meghan und ich hatten einen großartigen Moment mit der Ausgabe, die wir gemacht haben, aber ich habe das Gefühl, dass ich es erledigt habe, und ich würde es nicht unbedingt wiederholen.“

Stars statt Royal

Für sein neues Magazin „EE72“ möchte Enninful stattdessen bekannte Persönlichkeiten wie Julia Roberts (57) und Gwyneth Paltrow (52) gewinnen. Auch König Charles (76) und Königin Camilla (78) könnten laut ihm auf einem Cover erscheinen. „Ihnen liegen die gleichen Dinge am Herzen wie mir“, so Enninful – ein deutlicher Seitenhieb in Richtung Meghan und Harry, deren Verhältnis zum britischen Königshaus seit Jahren als unterkühlt gilt.