Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Willem-Alexander und Tochter Alexia
© Getty Images

Private Fotos

Heimliche Paparazzi-Jagd auf Prinzessin Alexia - Royals in Aufruhr

05.10.25, 16:23
Teilen

Die Tochter des niederländischen Monarchen wurde Opfer von dreister Paparazzi - es wurden private Bilder von ihr und ihrem vermeintlichen Freund veröffentlicht. 

Ein privater Moment wird zur öffentlichen Debatte: Prinzessin Alexia (20), die zweite Tochter von König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54), gerät ungewollt in die Schlagzeilen. Nach den offiziellen Feierlichkeiten zum Prinsjesdag Mitte September wurde die junge Royal von Paparazzi fotografiert – in einem Moment, der eigentlich keiner für die Öffentlichkeit sein sollte.

Mehr lesen: 

Auf einer Terrasse wartete Alexia, als ein blauer Range Rover vorfuhr. Am Steuer saß der niederländische Musiker Antoon (23). Wenige Tage später landeten die Aufnahmen auf dem Cover des Magazins „Privé“ – mit der Schlagzeile „Alexia & Antoon – Jetzt: die Fotos!“ Die Veröffentlichung sorgte für Empörung im Land und brachte das sensible Verhältnis zwischen Monarchie und Medien erneut ins Wanken.

Ein Abkommen unter Druck

Seit fast zwei Jahrzehnten gilt in den Niederlanden der sogenannte „Mediacode“ – eine Vereinbarung, die das Gleichgewicht zwischen öffentlichem Interesse und dem Recht auf Privatsphäre sichern soll. Eingeführt wurde sie einst von Prinzessin Beatrix, fortgeführt von König Willem-Alexander.


 

Der Grundgedanke: Offizielle Termine der Königsfamilie dürfen frei dokumentiert werden, dafür verpflichtet sich die Presse, das private Leben – insbesondere das der Königskinder Amalia (21), Alexia (20) und Ariane (18) – zu respektieren. Im Gegenzug gewährt das Königshaus zweimal im Jahr exklusive Fototermine, bei denen Journalisten und Fotografen ungehindert arbeiten dürfen.

Dieses System gilt als beispielhaft für den verantwortungsvollen Umgang mit royaler Berichterstattung – bis jetzt. Denn die Fotos von Alexia und Antoon verletzen genau jenes Prinzip, das den „Mediacode“ so erfolgreich gemacht hat.

König Willem-Alexander, Königin Maxima und ihre Töchter, die Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane 

König Willem-Alexander, Königin Maxima und ihre Töchter, die Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane 

© Getty Images

König Willem-Alexander meldet sich zu Wort

Wie die niederländische Nachrichtenplattform „NU“ unter Berufung auf die Talkshow „Ey! Weekly“ berichtet, hat sich König Willem-Alexander inzwischen zu der Veröffentlichung geäußert. Eine Klage gegen „Privé“ zieht er offenbar nicht in Betracht – stattdessen appelliert er an das Verantwortungsbewusstsein der Medien.

Pressefreiheit sei, so der König, „unerlässlich, um Missstände anzuprangern“, und gehöre zu den „wichtigsten Elementen in einem demokratischen Rechtsstaat“. Gleichzeitig warnte er jedoch davor, diese Freiheit auszunutzen: Sie sei „zu wichtig, um die Privatsphäre einer Person zu verletzen und damit Geld zu verdienen“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden