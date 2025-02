König Charles besucht Vatikan und Italien

Charles und Königin Camilla sollen Franziskus anlässlich der Feierlichkeiten zum Heiligen Jahr 2025 besuchen.

London. Der britische König Charles III. reist im April zu einem Besuch bei Papst Franziskus in den Vatikan sowie nach Italien. Dies gab der Buckingham-Palast am Donnerstag bekannt, die Reise werde am Monatsanfang stattfinden. Es handelt sich um den ersten Staatsbesuch von Charles im Vatikan seit seiner Thronbesteigung im September 2022. Der britische Monarch ist zugleich auch das Oberhaupt der Church of England, der anglikanischen Landeskirche Englands.

Charles und Königin Camilla sollen Franziskus anlässlich der Feierlichkeiten zum Heiligen Jahr 2025 besuchen. Die römisch-katholische Kirche feiert seit dem 15. Jahrhundert alle 25 Jahre ein sogenanntes reguläres Heiliges Jahr, die Idee dazu stammt aus dem Mittelalter.

Britischer König auch anglikanisches Kirchenoberhaupt

Neben dem Besuch bei Franziskus planen Charles und Camilla laut Buckingham Palace einen Besuch in der italienischen Hauptstadt Rom und im norditalienischen Ravenna. Ziel sei es, die "starken bilateralen Beziehungen zwischen Italien und dem Vereinigten Königreich" zu würdigen, erklärte der Palast.

Den Vatikan hatte Charles als Prinz von Wales bereits fünfmal besucht, zuletzt im Jahr 2019. Die Church of England, dessen Oberhaupt er seit seiner Thronbesteigung ist, wurde im 16. Jahrhundert vom englischen König Heinrich VIII. gegründet, nachdem der Vatikan sich geweigert hatte, dessen Ehe mit seiner ersten Frau, Katharina von Aragon, zu annullieren. Der britische König brach daraufhin mit der katholischen Kirche und ernannte sich selbst zum Oberhaupt der englischen Landeskirche.