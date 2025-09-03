Trennung in Monaco: Jetzt muss Fürst Albert II. besonders stark sein

Insider berichten vom Liebes-Aus nach so langer Zeit. Die monegassischen Royals helfen jetzt zusammen und sind in der schweren Zeit eine Stütze.

Neun Jahre lang galten sie als Traumpaar zwischen Hollywood und Monaco – jetzt ist alles vorbei. Laut einem Bericht der Daily Mail hat Jazmin Grace Grimaldi (33), die uneheliche Tochter von Fürst Albert II., ihre Beziehung zu Musiker Ian Mellencamp (41) beendet.

Von Verlobungsgerüchten zum Liebes-Aus

Noch im vergangenen Herbst wurde über eine Hochzeit spekuliert, nachdem sich Jazmin mit einem auffälligen Ring zeigte. Doch ein offizielles Statement dazu gab es nie – und auch jetzt schweigt die Fürstentochter. Ein Freund des Paares erklärt gegenüber Kolumnist Richard Eden: „Sie waren ein wichtiger Teil im Leben des anderen, aber es war an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. Die Beziehung hat letztendlich nicht funktioniert.“

Gemeinsam durch schwere Zeiten

Dabei stand Jazmin ihrem langjährigen Partner in besonders schwierigen Momenten bei: 2021 musste sich Ian einer riskanten Herz-OP unterziehen, zwei Jahre später erlitt er einen Niereninfarkt. Die Schauspielerin und Sängerin wich ihm damals nicht von der Seite.





Neuanfang mit Familie und Hund

Nach dem Ende der fast zehnjährigen Beziehung dürfte Jazmin nun Rückhalt bei Familie und Freunden finden. Über ihren Vater, Fürst Albert, sagte sie in Interviews: „Er hat ein unglaublich großes Herz. Ich bin dankbar, so viel Liebe zu bekommen.“ Mit Stiefmutter Charlène hat Jazmin jedoch eher ein angespanntes Verhältnis. Sie kommt nie gut weg.

Aktuell gönnt sich die 33-Jährige laut Instagram eine Auszeit am Strand – und allein ist sie wohl nicht. Seit 2022 ist Jazmin stolze Hunde-Mama: Gemeinsam mit Ian holte sie die Pomsky-Dame Frankie in die Familie. Ob das Ex-Paar künftig ein „gemeinsames Sorgerecht“ für den Vierbeiner haben wird, bleibt offen.