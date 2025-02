Scooter-Schock: "H.P. Baxxter" ist Geschichte

Fans der Kult-Techno-Band Scooter erwartet in Zukunft eine überraschende Änderung.

Scooter-Frontman H.P. Baxxter ist weltweit bekannt. "How Much Is The Fish?", "Nessaja", "The Logical Song" oder "One" kennt auch jeder, der kein Techno-Fan ist. Die deutsche Band füllt seit den 90er-Jahren die Hallen.

Besonders polarisiert der wasserstoffblonde Star der Band: "H. P. Baxxter", der mit bürgerlichem Namen Hans Peter heißt. Seit letztem Sommer ist der 60-jährige Künstler mit Frau Sara verheiratet. Ausgerechnet am Valentinstag schockt er die Fans mit einer überraschenden Namensänderung.

Liebe geht durch den Magen

Hinter der Namensänderung steckt allerdings nicht die über 35 Jahre jüngere Gattin des Weltstars. Denn die Nachricht geht vor allem an seine Follower auf Instagram und noch wichtiger: die Essenslieferanten. "An den Lieferanten: „Hab einen neuen Namen“", schreibt Baxxter in seinem aktuellen Posting. Dort ist seine vergoldete Türklingel in Burgerform zu sehen mit dem Namen "Cris P. Baxxter".

Doch was steckt hinter der plötzlichen Namensänderung? Bei der Berlin Opening Night am Donnerstag teilte der Scooter-Frontman seine Vorliebe für Fast Food. "I like it crispy, crunchy", verriet er auch gleich seine Burger-Vorliebe, die nun auch für alle seine Gäste und Lieferanten zur Begrüßung zu sehen ist. Und damit ist auch klar, was hinter der überraschenden Namensänderung steckt.