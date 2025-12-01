Alles zu oe24VIP
Sienna Miller: Süßes Geheimnis gelüftet! Baby Nummer 3 ist unterwegs!
© Getty

Baby-Glück

Sienna Miller: Süßes Geheimnis gelüftet! Baby Nummer 3 ist unterwegs!

01.12.25, 22:36
Bei den Fashion Awards in London sorgt Schauspielerin Sienna Miller für einen echten Hollywood-Moment: Mit einem atemberaubenden Kleid und sichtbar rundem Babybauch überrascht sie Fans und Fotografen gleichermaßen.

Bei den Fashion Awards in der Royal Albert Hall ließ Sienna Miller (43) alle staunen. In einem transparenten, bodenlangen Kleid aus der Frühjahrskollektion 2026 von Designerin Sarah Burton für Givenchy zeigte sie erstmals ihre wachsende Babykugel.

 

Die Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind – und das zweite mit Partner Oli Green.

miller

Mick Jagger, Oli Green und Sienna Miller auf der Fashion Awards 2025.

© Getty

 

Glamour-Moment mit Signalwirkung


Der Auftritt zählte zu den emotionalen Highlights des Abends. Sienna strahlte und zog sämtliche Blicke auf sich. Fans und Promis feierten den überraschenden Baby-Auftritt begeistert – ein absoluter Gänsehautmoment auf dem roten Teppich.

Sienna ist nicht die einzige Baby-Überraschung


Auch Sängerin Ellie Goulding (38) nutzte die Bühne der Fashion Awards für ihre eigenen News: Sie bestätigte, dass sie schwanger ist – ihr erstes gemeinsames Kind mit Schauspieler Beau Minniear. Für Ellie ist es nach einem Sohn aus früherer Ehe ihr zweites Kind.

Sienna über Kritik und späte Mutterschaft

Schon 2023 brachte Miller eine Tochter zur Welt. Damals sprach sie offen über den "misogynistischen" Umgang mit Frauen, die später noch Mutter werden – und verglich den Druck mit prominenten Männern wie Al Pacino oder Robert De Niro, die dafür nie kritisiert würden.

