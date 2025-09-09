TV-Hammer: Aus für "Das Geschäft mit der Liebe"

ATV wird vorerst keine neue Staffel seines umstrittenen Reality-Formats "Das Geschäft mit der Liebe" beauftragen.

Das haben der Unterhaltungschef von ProSiebenSat.1Puls4, Oliver Svec, gegenüber dem Onlineportal DWDL.de und eine ATV-Sprecherin auf APA-Anfrage bestätigt.

"Wir schließen aber einen Relaunch des Formats und dieser starken Marke in der Zukunft nicht aus", so Svec. Die elfte Staffel der Sendung war zwischenzeitlich vom Netz genommen bzw. nicht länger ausgestrahlt worden, da Szenen daraus als frauenverachtend und sexistisch kritisiert wurden.

Aus kommt überraschend

Der Privatsender nahm daraufhin eine Überarbeitung der Staffel vor. Die erste Folge nach dem TV-Comeback verfolgten im Schnitt 85.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Aus kommt jetzt durchaus überraschend.