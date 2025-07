"Wednesday"-Star Jenna Ortega hat "immer Angst" vor Fans

Serienstar Jenna Ortega, Hauptrolle in "Wednesday" fühlt sich "unglaublich missverstanden". Bei Fan-Begegnungen habe sie zudem "immer Angst" - jetzt teilt die Schauspielerin ihren Kummer öffentlich

Im Interview mit dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" spricht die 22-jährige Schauspielerin, die ihren Durchbruch mit der Kultserie "Wednesday" schaffte, erstmals über ihr Unwohlsein, in der Öffentlichkeit zu stehen.

"Man fühlt sich unglaublich missverstanden“

Laut eigenen Angaben hat sie den Eindruck, dass die Öffentlichkeit ein völlig falsches Bild von ihr hat. „Ich glaube, das ist ein Teil meines Problems mit dieser Seite des Jobs, denn man fühlt sich unglaublich missverstanden“, erzählte sie.

Ob ihr Image in der Öffentlichkeit ihrer Person entspreche, verneinte sie entschieden. „Überhaupt nicht.“ Ortega führte aus: „Es ist fast so weit, dass man das Gefühl hat, der eigene Name gehöre nicht zu einem. Ich fühle mich fast gar nicht mehr angesprochen."

Es stört die Schauspielerin, dass die Zuschauer und Fans sich das Recht herausnehmen, über ihren Charakter Bescheid zu wissen und zu mutmaßen. Diese Woche hatte der Streaminganbieter Netflix eine dritte „Wednesday“-Staffel angekündigt - gerade jetzt wird der Gesprächsstoff über die 22-Jährige wieder zündeln.

Bei Fan-Begegnungen beschimpft

Schockierendes erzählte Ortega von Fan-Begegnungen. Es sei unheimlich, dass erwachsene Männer sie auf der Straße erkennen und ansprechen oder ihr etwas zurufen würden. Wenn sie dann auch noch spät dran sei, etwa für einen Termin, dann würde sie Opfer beschimpft. Daher habe sie bei solchen Treffen "immer Angst".