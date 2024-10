× Lifehack im Herbst: So werden Deko-Kürbisse länger haltbar

Kürbisse sind zur Halloween-Zeit ein unverzichtbares Dekoelement. Leider neigen sie dazu, bereits nach wenigen Tagen zu schrumpeln oder zu schimmeln, sodass sie oft schon vor dem Grusel-Fest verderben. Mit den folgenden Tipps können Sie die Haltbarkeit Ihrer Kürbis-Gesichter deutlich verlängern.

Ein selbst geschnitzter Kürbis verschönert im Oktober den Eingangsbereich im Handumdrehen. Die liebevoll gestalteten Gesichter und kreativen Designs wecken die Vorfreude auf Halloween und ziehen die Blicke der Nachbarn an. Umso ärgerlicher ist es, wenn dieses Kunstwerk nach nur wenigen Tagen bereits verdirbt. Mit den folgenden Tipps und Tricks können Sie die Haltbarkeit Ihres Halloween-Kürbisses erheblich verlängern. So bleibt Ihr Kürbis länger frisch und sorgt dafür, dass Sie noch länger Spaß an den witzigen Kürbis-Gesichtern haben.

Mit diesen Tricks machen Sie Ihre Kürbisse länger haltbar

© Getty Images ×

Vor dem Schnitzen gründlich waschen

Bevor Sie mit dem Schnitzen Ihres Kürbisses beginnen, ist es wichtig, ihn gründlich zu reinigen. Waschen Sie den Kürbis einfach mit Wasser und ein wenig Seife, um Schmutz und Bakterien von der Oberfläche zu entfernen. Dies sorgt dafür, dass sich weniger Keime auf der Haut des Kürbisses befinden. Achten Sie darauf, den Kürbis nach dem Waschen gut abzutrocknen, bevor Sie mit dem Schnitzen beginnen.

Wasser und Essig-Mischung

Um den Kürbisspaß zu verlängern, sollten Sie Ihren Kürbis mit Essigwasser einreiben. Mischen Sie dazu einfach einen Teil weißen Essig mit drei Teilen Wasser in einer Schüssel oder einem Eimer. Tauchen Sie ein Tuch oder einen Schwamm in die Lösung und wischen Sie die gesamte Oberfläche des Kürbisses gründlich ab. Der Essig senkt den pH-Wert und hilft dadurch, Schimmel und Bakterien fernzuhalten.

Mischung aus Zitronensaft und Wasser

Eine weitere effektive Methode, um die Haltbarkeit zusätzlich zu verlängern, ist die Anwendung einer Mischung aus Zitronensaft und Wasser. Mischen Sie einfach einen Teil frischen Zitronensaft mit drei Teilen Wasser in einer Schüssel. Tauchen Sie ein Tuch in die Mischung und wischen Sie damit die geschnitzten Bereiche Ihres Kürbisses gründlich ab. Die Säure des Zitronensafts verhindert, dass Bakterien und Schimmel sich auf der Oberfläche ansiedeln.

Den Kürbis mit Vaseline einreiben

Vaseline ist ein echter Allrounder! Sie schützt nicht nur Ihre Haut, sondern hilft auch, Kürbisse frisch zu halten. Die Vaseline legt sich wie eine schützende Schicht auf die Kürbisschale und verhindert, dass Luft und Bakterien eindringen. Reiben Sie dazu den Kürbis einfach rundum mit Vaseline ein. Das gibt ihm gleichzeitig einen schönen Glanz und bewahrt ihn vor dem Austrocknen.

Kürbisse an kühlen Orten lagern

Der Standort der Kürbisse spielt eine entscheidende Rolle. Kürbisse mögen es kühl und trocken – das verlängert ihre Haltbarkeit deutlich. Achten Sie also darauf, dass sie nicht direkt in der Sonne oder in beheizten Räumen stehen. Statt einer herkömmlichen Kerze empfiehlt es sich, auf elektrische Lichter zurückzugreifen, da diese weniger Wärme abgeben und somit das Risiko des Schrumpfens und Verderbens verringern.