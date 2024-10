× Billig durch den Herbst: So können Sie im Alltag leicht Energie sparen

Der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter, sondern auch steigende Energiekosten, denn mit sinkenden Temperaturen schießen oft auch die Strom- und Heizkosten in die Höhe. Doch wer einige Tipps befolgt, kann auch in der kühlen Jahreszeit entspannt und vor allem günstig durch den Alltag kommen.

Der Herbst ist in vollem Gange und mit ihm kommen die kühlen Tage und langen Nächte. Das bedeutet, dass die Heizungen wieder laufen und das Licht länger brennt, was die Energiekosten in die Höhe treibt. Doch keine Sorge: Es gibt zahlreiche einfache und effektive Maßnahmen, mit denen Sie im Alltag Energie sparen können – und das, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Wir verraten, wie Sie den Herbst billig überstehen und dabei nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel schonen.

So sparen Sie im Herbst Energie

Heizung effizient nutzen

© Getty Images ×

Die Heizung ist einer der größten Energieverbraucher im Haushalt. Hier liegt enormes Sparpotenzial. So kann ein Grad weniger die Heizkosten bereits um bis zu 6 % senken, ohne dass Sie frieren müssen. Optimal sind 20 bis 22 Grad im Wohnzimmer und 17 bis 18 Grad im Schlafzimmer. Achten Sie zudem darauf, den Heizkörper regelmäßig zu entlüften. Das sorgt für maximale Heizleistung bei minimalem Energieeinsatz.

Clever isolieren und warm einpacken

Nicht nur die Heizung sorgt für Wärme, auch andere kleine Maßnahmen helfen, die Kälte draußen zu halten. Dicke Vorhänge können Wärme drinnen halten. Schließen Sie sie abends, um die Kälte fernzuhalten, und öffnen Sie sie tagsüber, damit die Sonne den Raum erwärmt. Zugluft durch schlecht isolierte Fenster oder Türen ist ein echter Energiefresser. Einfache Dichtungsstreifen können hier Abhilfe schaffen und sind leicht anzubringen.

In der Küche Energie sparen

Die Küche ist ein Ort, an dem sich leicht Energie einsparen lässt, besonders im Herbst, wenn wieder mehr gekocht und gebacken wird. Achten Sie darauf, beim Kochen immer einen Deckel auf den Topf zu setzen. Damit sparen Sie bis zu 30 % Energie. Außerdem sollten Sie die Restwärme nutzen und den Herd oder Ofen einige Minuten vor Ende der Kochzeit ausschalten. Auch Aufläufe oder Pizza gelingen so perfekt – ganz ohne zusätzlichen Energieverbrauch.

Stromfresser erkennen

Elektrische Geräte sind oft versteckte Energiefresser, die viel mehr verbrauchen, als nötig wäre. Fernseher, Computer und Co. verbrauchen auch im Standby-Modus Strom. Nutzen Sie schaltbare Steckdosenleisten, um Geräte vollständig vom Netz zu trennen, wenn sie nicht gebraucht werden.

Der Wechsel zu LED-Lampen kann die Stromkosten ebenfalls senken. Sie sind langlebig, verbrauchen wenig Energie und bieten ein angenehmes Licht. Außerdem empfiehlt es sich, die Wäsche bei 30 Grad statt 60 Grad zu waschen und den Trockner so oft wie möglich ausgeschaltet zu lassen.

Frische Luft ohne Wärmeverlust

© Getty Images ×

Frische Luft ist wichtig, besonders in der Heizsaison. Doch ständiges Kippen der Fenster verschwendet enorm viel Energie. Setzen Sie daher auf Stoßlüften statt Dauerlüften: Öffnen Sie die Fenster 5 bis 10 Minuten vollständig, um für einen schnellen Luftaustausch zu sorgen. So bleibt die Wärme in den Wänden erhalten, und Sie verschwenden keine Energie.