Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Versöhnlich und kompromissbereit, statt unbeherrscht zu rebellieren!

Versöhnlich und kompromissbereit, statt unbeherrscht zu rebellieren! Beruf: Sie täten gut daran, auf Anregungen anderer wohlwollend zu reagieren.

Sie täten gut daran, auf Anregungen anderer wohlwollend zu reagieren. Fitness: Einfach nur mit dem Strom zu schwimmen macht alles etwas leichter.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wichtigstes Gebot des Tages: Werden Sie bloß nicht zum Spielverderber!

Wichtigstes Gebot des Tages: Werden Sie bloß nicht zum Spielverderber! Beruf: Seien Sie flexibler, freunden Sie sich mit ungewöhnlichen Ideen an!

Seien Sie flexibler, freunden Sie sich mit ungewöhnlichen Ideen an! Fitness: Lassen Sie sich nicht von Unruhe anstecken! Einmal tief durchatmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Packen Sie Ihren Charme aus und nutzen Sie Ihre Chancen behutsam!

Packen Sie Ihren Charme aus und nutzen Sie Ihre Chancen behutsam! Beruf: Tolle neue Einfälle? Andere dafür zu gewinnen, benötigt mehr Geduld.

Tolle neue Einfälle? Andere dafür zu gewinnen, benötigt mehr Geduld. Fitness: Schießen Sie mit Ihren Ambitionen nicht übers Ziel, halten Sie Maß!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Probieren Sie es mit Toleranz, statt sich gleich provoziert zu fühlen!

Probieren Sie es mit Toleranz, statt sich gleich provoziert zu fühlen! Beruf: Mut zu ungewöhnlichen Überlegungen! Die können positiv überraschen.

Mut zu ungewöhnlichen Überlegungen! Die können positiv überraschen. Fitness: Flexibel und improvisationsfreudig lassen sich Widerstände überwinden.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Stellen Sie keine großen Ansprüche, spielen Sie einfach großzügig mit!

Stellen Sie keine großen Ansprüche, spielen Sie einfach großzügig mit! Beruf: Viel toleranter! Man darf auch mal Ihre Ideen kritisch hinterfragen.

Viel toleranter! Man darf auch mal Ihre Ideen kritisch hinterfragen. Fitness: Beherrschen Sie Ihre Emotionen, bleiben Sie souverän und gelassen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Vielleicht möchte man Sie überraschen. Gehen Sie freundlich damit um!

Vielleicht möchte man Sie überraschen. Gehen Sie freundlich damit um! Beruf: Wer unkonventionell denkt, findet heute sicher die besseren Lösungen.

Wer unkonventionell denkt, findet heute sicher die besseren Lösungen. Fitness: Es lohnt sich, flexibler zu sein, um situationsgerecht zu reagieren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ja nicht zu übermütig! Treffen Sie keine unüberlegten Entscheidungen!

Ja nicht zu übermütig! Treffen Sie keine unüberlegten Entscheidungen! Beruf: Es wäre klüger, sich zu arrangieren, statt sich kämpferisch zu geben.

Es wäre klüger, sich zu arrangieren, statt sich kämpferisch zu geben. Fitness: Sie sind heute ziemlich aufgekratzt. Vorsichtiger, nicht zu übermütig!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Verschieben Sie Verabredungen auf Sonntag! Da läuft es sicher besser.

Verschieben Sie Verabredungen auf Sonntag! Da läuft es sicher besser. Beruf: Teamgeist statt Widerspruch! Heute können Sie mit Toleranz punkten.

Teamgeist statt Widerspruch! Heute können Sie mit Toleranz punkten. Fitness: Reduzieren Sie Ihr Pensum, drosseln Sie Ihr Tempo, schonen Sie sich!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bloß nicht zu sprunghaft und aufmüpfig! Lieber etwas rücksichtsvoller!

Bloß nicht zu sprunghaft und aufmüpfig! Lieber etwas rücksichtsvoller! Beruf: Ein bisschen kooperativer! Rechthaberei ist bestimmt nicht produktiv.

Ein bisschen kooperativer! Rechthaberei ist bestimmt nicht produktiv. Fitness: Sie sind in Fahrt und hellwach. Gehen Sie Konflikten aus dem Weg!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Mars fordert Sie heraus. Cool bleiben, Toleranz ist heute hilfreich!

Mars fordert Sie heraus. Cool bleiben, Toleranz ist heute hilfreich! Beruf: Ärgerliche Änderungen? Unmut bezähmen und den Teamgeist hochhalten!

Ärgerliche Änderungen? Unmut bezähmen und den Teamgeist hochhalten! Fitness: Sie brauchen jetzt eine Extraportion Gelassenheit. Daher Fuß vom Gas!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie sind der Garant für bessere Laune. Heitern Sie den Partner auf!

Sie sind der Garant für bessere Laune. Heitern Sie den Partner auf! Beruf: Sie wirken inspirierend auf andere. Aber behutsam, nicht zu fordernd!

Sie wirken inspirierend auf andere. Aber behutsam, nicht zu fordernd! Fitness: Sie sprühen vor Motivation. Nur etwas kontrollierter und selektiver!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Humor ist heute unverzichtbar. Also möglichst unbeschwert und heiter!

Humor ist heute unverzichtbar. Also möglichst unbeschwert und heiter! Beruf: Es darf diskutiert werden, um am Ende kluge Kompromisse zu kreieren.

Es darf diskutiert werden, um am Ende kluge Kompromisse zu kreieren. Fitness: Endlich wieder mehr Leichtigkeit! Genießen Sie den Stimmungsumschwung!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.