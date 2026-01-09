Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Streiten Sie nicht und fügen Sie sich mal den Wünschen des Partners!

Beruf: Vernunft und Fairplay, statt Ihren Kopf um jeden Preis durchzusetzen.

Fitness: Sie sind emotionell aufgeladen. Durchatmen, um mal zur Ruhe zu kommen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Haltung nochmals und seien Sie kompromissbereit!

Beruf: Wer Rücksicht auf die Einwände anderer nimmt, ist sicher erfolgreicher.

Fitness: In jeder Hinsicht Maß zu halten, lässt den Tag viel besser gelingen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Charmante Flirts liegen in der Luft. Keine leichtsinnigen Spielchen!

Beruf: Von Ihnen fühlt man sich verstanden. Vermitteln Sie in Streitfragen!

Fitness: Strahlen Sie Vorbildwirkung aus! Konstruktives Miteinander motiviert.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Eigensinn ist destruktiv. Folgen Sie den Vorschlägen Ihres Partners!

Beruf: Wie wäre es mit Vernunft und Objektivität, statt Konflikte zu schüren!

Fitness: Verwöhnen Sie sich ein bisschen mehr! Das tut Ihrer Laune sicher gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seriös, sehr freundlich und charmant, ohne Ihr Gegenüber zu bedrängen!

Beruf: Haben Sie auch das Wohl anderer im Auge? Dann läuft es sicher besser.

Fitness: Genießerisch durch den Tag! Schönes und Angenehmes erfreuen Ihr Herz.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Harmonie ist heute sehr wichtig. Setzen Sie auf gemeinsame Interessen!

Beruf: Mehr Augenmerk auf das Betriebsklima! Konflikte möglichst fair lösen!

Fitness: Mehr Empathie! Mitfühlendes Auftreten tut auch Ihrer Stimmung gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie kommen sicher gut an. Mit etwas mehr Zurückhaltung noch besser.

Beruf: Stärken Sie den internen Zusammenhalt! Teamgeist hat weniger Stress.

Fitness: Konzentration ist am wichtigsten, um Herausforderungen zu bewältigen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Druck zu machen, wäre ganz falsch. Charme und Freundlichkeit punkten.

Beruf: Nehmen Sie Vorschläge anderer an, einigen Sie sich kompromissbereit!

Fitness: Immer mit der Ruhe! Gelassenheit und Genuss mit Augenmaß sind geboten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Ihr Gegenüber braucht positive Beachtung. Lob tut heute besonders gut.

Beruf: Wer auf ausgewogene Lösungen achtet, bekommt viel mehr Unterstützung.

Fitness: Gebot des Tages: Stress eindämmen und mehr Zeit zum Genießen nehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sie sollten Ihren Partner ermutigen, statt mit Kritik zu verunsichern.

Beruf: Mehr Toleranz und Kompromissbereitschaft! Vor allem freundlicher!

Fitness: Verordnen Sie sich mehr Ruhe, schalten Sie freiwillig etwas zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie erregen bestimmt Aufmerksamkeit. Bleiben Sie trotzdem geduldig!

Beruf: Stärken Sie berufliche Kooperationen und pflegen Sie Ihre Kontakte!

Fitness: Sie sind sehr motiviert. Trotzdem etwas maßvoller mit Ihrem Einsatz!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Folgen Sie den Vorschlägen des Partners, damit fahren Sie viel besser!

Beruf: Mit Kompromissbereitschaft lassen sich Hindernisse eher überwinden.

Fitness: Schönheitspflege wäre angebracht, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.