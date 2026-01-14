Alles zu oe24VIP
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026

Von
14.01.26, 00:00
Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Sie kommen wieder viel besser an. Chancen aber mit Verstand nutzen!
  • Beruf:Neue Kontakte, neue Initiativen! Gehen Sie aber auf Nummer sicher!
  • Fitness:Sie sind sehr aufgekratzt. Wer sich sportlich auspowert, wird cooler.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Seien Sie ein bisschen toleranter! Man will sich nicht beengt fühlen.
  • Beruf:Man darf den Sinn mancher Maßnahmen durchaus auch mal hinterfragen.
  • Fitness:Bewegungsausgleich ist heute besonders wichtig. Hinaus an die Luft!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe:Lieber zurückhaltend! Impulsive Aktionen könnten Konflikte auslösen.
  • Beruf:Schwierigkeiten wohlüberlegt und vor allem mit Teamgeist meistern!
  • Fitness:Augen auf und nicht hektisch reagieren! Erhöhte Vorsicht ist geboten.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Engen Sie Ihren Partner ja nicht ein! Darauf reagiert man allergisch.
  • Beruf:Halten Sie den Teamgeist hoch, geben Sie sich tolerant und großzügig!
  • Fitness:Alles ein bisschen zu hektisch? Locker bleiben und flexibel reagieren!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Sie sind wohl für jedes Abenteuer zu haben. Gehen Sie nicht zu weit!
  • Beruf:Heute kriegen Sie Rückenwind für Ihre Ideen. Aber realistisch bleiben!
  • Fitness:Energie mit Verstand dosieren! Also nicht zu stürmisch, konzentrieren!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Keine kritischen Einwände! Spielen Sie einfach nur freundlich mit!
  • Beruf:Gelassenheit gewinnt. Geben Sie nach, beugen Sie sich dem Teamgeist!
  • Fitness:Bremsen Sie sich lieber etwas ein! Durchatmen und achtsam vorgehen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Endlich wieder mehr Selbstbestätigung? Seien Sie trotzdem kritischer!
  • Beruf:Zeigen Sie sich kooperationsbereit, dann wird alles wieder einfacher!
  • Fitness:Mehr Bewegung tut Ihnen gut. Sie sollten ohnehin Kondition tanken.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Nehmen Sie alles lockerer und leichter! Intoleranz kommt schlecht an.
  • Beruf:Klammern Sie sich nicht an Details und Prinzipien, denken Sie größer!
  • Fitness:Es darf mal etwas flotter sein. Bleiben Sie trotzdem sehr aufmerksam!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Sie kommen heute gut an. Sie sollten nur genau wissen, was Sie wollen.
  • Beruf: Neue Vorhaben sorgfältig planen! Und jeden Schritt gut kontrollieren!
  • Fitness:Energieüberschüsse? Nutzen Sie Ihre Power für sportliche Betätigung!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Wer anderen Bewegungsfreiheit gibt, macht sich damit noch beliebter.
  • Beruf:Auf zu neuen Horizonten! Auslandskontakte und -geschäfte anbahnen!
  • Fitness:Hinaus an die frische Luft! Bewegung bringt wieder klarere Gedanken.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Neue Chancen kündigen sich an. Gehen Sie aber ernsthafter damit um!
  • Beruf:Große neue Ideen? Rechnen Sie trotzdem erst einmal ganz genau nach!
  • Fitness:Wieder mehr Motivation und Zuversicht. Möglichst zielstrebig voran!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Üben Sie sich in Toleranz, statt sich wieder verunsichern zu lassen!
  • Beruf:Zu viel Stress? Cool bleiben, holen Sie sich Rat und Unterstützung!
  • Fitness:Ziemlich anstrengender Tag. Schränken Sie daher Ihr Pensum etwas ein!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

