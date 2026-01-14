Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie kommen wieder viel besser an. Chancen aber mit Verstand nutzen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie ein bisschen toleranter! Man will sich nicht beengt fühlen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lieber zurückhaltend! Impulsive Aktionen könnten Konflikte auslösen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Engen Sie Ihren Partner ja nicht ein! Darauf reagiert man allergisch.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sie sind wohl für jedes Abenteuer zu haben. Gehen Sie nicht zu weit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Keine kritischen Einwände! Spielen Sie einfach nur freundlich mit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Endlich wieder mehr Selbstbestätigung? Seien Sie trotzdem kritischer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie alles lockerer und leichter! Intoleranz kommt schlecht an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie kommen heute gut an. Sie sollten nur genau wissen, was Sie wollen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer anderen Bewegungsfreiheit gibt, macht sich damit noch beliebter.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Neue Chancen kündigen sich an. Gehen Sie aber ernsthafter damit um!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Üben Sie sich in Toleranz, statt sich wieder verunsichern zu lassen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.