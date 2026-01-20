Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Mehr Unterhaltung und Abwechslung geben der Liebe die besten Impulse.

Mehr Unterhaltung und Abwechslung geben der Liebe die besten Impulse. Beruf: Bringen Sie neue Ideen ein! Ihre Vorschläge kommen wieder besser an.

Bringen Sie neue Ideen ein! Ihre Vorschläge kommen wieder besser an. Fitness: Gute Laune ist sehr gefragt. Heiterkeit ist das beste Wohlfühlrezept.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Engen Sie Ihren Partner nicht ein! Damit käme man heute nicht klar.

Engen Sie Ihren Partner nicht ein! Damit käme man heute nicht klar. Beruf: Seien Sie verständnisvoll, wenn man von Ihren Vorstellungen abweicht.

Seien Sie verständnisvoll, wenn man von Ihren Vorstellungen abweicht. Fitness: Stehen Sie cool über den Dingen, nehmen Sie es einfach, wie es kommt!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie sind heute sehr gefragt, sollten aber trotzdem vernünftig bleiben.

Sie sind heute sehr gefragt, sollten aber trotzdem vernünftig bleiben. Beruf: Wenn Sie sich kooperativ verhalten, kommt man Ihnen gerne entgegen.

Wenn Sie sich kooperativ verhalten, kommt man Ihnen gerne entgegen. Fitness: Teilen Sie Ihre gute Laune mit anderen, übertreiben Sie es aber nicht!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ohne Toleranz geht heute gar nichts. Nehmen Sie alles viel lockerer!

Ohne Toleranz geht heute gar nichts. Nehmen Sie alles viel lockerer! Beruf: Legen Sie Ihre Skepsis ab, seien Sie offen für neue Pläne und Ideen!

Legen Sie Ihre Skepsis ab, seien Sie offen für neue Pläne und Ideen! Fitness: Stress loslassen! Unbeschwert und möglichst humorvoll durch den Tag!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Gehen Sie mit Überraschungen souverän um und ärgern Sie sich nicht!

Gehen Sie mit Überraschungen souverän um und ärgern Sie sich nicht! Beruf: Besser Sie stecken etwas zurück und geben Ideen anderer eine Chance.

Besser Sie stecken etwas zurück und geben Ideen anderer eine Chance. Fitness: Sie sind etwas unkonzentriert und sollten daher kein Risiko eingehen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Lassen Sie sich vom Partner inspirieren, um wieder mehr Spaß zu haben.

Lassen Sie sich vom Partner inspirieren, um wieder mehr Spaß zu haben. Beruf: Einfach vorurteilsfrei mitmachen, so kann spannendes Neues entstehen.

Einfach vorurteilsfrei mitmachen, so kann spannendes Neues entstehen. Fitness: Es täte Ihnen sehr gut, wenn Sie selbst ein bisschen lockerer würden.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Das Stimmungsbarometer steigt weiterhin. Nur nicht übermütig werden!

Das Stimmungsbarometer steigt weiterhin. Nur nicht übermütig werden! Beruf: Guter Tag, um den Teamgeist mit ungewöhnlichen neuen Ideen zu beleben.

Guter Tag, um den Teamgeist mit ungewöhnlichen neuen Ideen zu beleben. Fitness: Genießen Sie das schöne Feedback! Ihr Selbstwertgefühl blüht voll auf.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie Ärgerliches mit Humor, statt schlechte Stimmung zu machen!

Nehmen Sie Ärgerliches mit Humor, statt schlechte Stimmung zu machen! Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Argumenten! Flexibilität ist sinnvoller.

Bestehen Sie nicht auf Ihren Argumenten! Flexibilität ist sinnvoller. Fitness: Groll auf andere fällt auf Sie selbst zurück. Daher viel gelassener!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Haben Sie Spaß, aber maßvoll! Ein Schuss Humor kommt sicher gut an.

Haben Sie Spaß, aber maßvoll! Ein Schuss Humor kommt sicher gut an. Beruf: Der richtige Tag, um andere von innovativen Vorhaben zu überzeugen!

Der richtige Tag, um andere von innovativen Vorhaben zu überzeugen! Fitness: Langweilig wird es bestimmt nicht. Daher werden Sie sich wohlfühlen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Stehen Sie entspannt über den Dingen, lassen Sie mehr Spontaneität zu!

Stehen Sie entspannt über den Dingen, lassen Sie mehr Spontaneität zu! Beruf: Setzen Sie mehr Vertrauen ins Teamwork, das hat kreatives Potenzial.

Setzen Sie mehr Vertrauen ins Teamwork, das hat kreatives Potenzial. Fitness: Mehr Leichtigkeit ist angesagt, humorvolle Unterhaltung inklusive.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Einfach nur cool bleiben und abwarten! Man kommt sicher auf Sie zu.

Einfach nur cool bleiben und abwarten! Man kommt sicher auf Sie zu. Beruf: Beste Chancen für Bewerbungen. Ihre Kompetenzen gewinnen an Gewicht.

Beste Chancen für Bewerbungen. Ihre Kompetenzen gewinnen an Gewicht. Fitness: Sehr guter Tag für Ihre Schönheitspflege. Auch für ein neues Styling.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Gehen Sie mehr aus sich heraus, Sie dürfen ruhig etwas mutiger werden.

Gehen Sie mehr aus sich heraus, Sie dürfen ruhig etwas mutiger werden. Beruf: Es ist ein guter Zeitpunkt, um über völlig neue Ideen nachzudenken.

Es ist ein guter Zeitpunkt, um über völlig neue Ideen nachzudenken. Fitness: Lassen Sie sich von anderen mit Optimismus und neuem Mut anstecken!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.