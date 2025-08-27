Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 27.08.2024

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Es könnte alles wieder offen sein. Vertagen Sie Entscheidungen noch!

Es könnte alles wieder offen sein. Vertagen Sie Entscheidungen noch! Beruf: Gehen Sie mit anderen verständnisvoller um! Freundlichkeit gewinnt.

Gehen Sie mit anderen verständnisvoller um! Freundlichkeit gewinnt. Fitness: Sie dürfen ruhig ein bisschen bequemer sein. Tempo lieber drosseln!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lenken Sie konsensbereit ein, um möglichen Spannungen vorzubeugen!

Lenken Sie konsensbereit ein, um möglichen Spannungen vorzubeugen! Beruf: Handeln Sie rücksichtsvoller! Dann finden sich akzeptable Kompromisse.

Handeln Sie rücksichtsvoller! Dann finden sich akzeptable Kompromisse. Fitness: Achten Sie auf das rechte Maß in allem, um sich nicht zu übernehmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Aufregende neue Begegnungen? Überlegt vorgehen, nichts überstürzen!

Aufregende neue Begegnungen? Überlegt vorgehen, nichts überstürzen! Beruf: Genießen Sie Ihren Sympathiebonus, lösen Sie Streitfragen kooperativ!

Genießen Sie Ihren Sympathiebonus, lösen Sie Streitfragen kooperativ! Fitness: Neue Motivation regt sich. Freude mit anderen zu teilen, gibt Energie.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Halten Sie heute lieber mehr Abstand, überdenken Sie Ihrer Haltung!

Halten Sie heute lieber mehr Abstand, überdenken Sie Ihrer Haltung! Beruf: Kein Tag für Entscheidungen. Respektieren Sie die Vorbehalte anderer!

Kein Tag für Entscheidungen. Respektieren Sie die Vorbehalte anderer! Fitness: Gelassenheit ist am wichtigsten. Pensum reduzieren und entspannen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute darf die Liebe voll aufblühen. Man hat Sie bestimmt im Visier.

Heute darf die Liebe voll aufblühen. Man hat Sie bestimmt im Visier. Beruf: Guter Tag, um Konflikte zu bereinigen. Finanzieller Aufwind inklusive.

Guter Tag, um Konflikte zu bereinigen. Finanzieller Aufwind inklusive. Fitness: Genießen statt hetzen! Sie dürfen sich ruhig auch entlasten lassen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Charme und Humor werden wichtiger. Lockere Flirts, gute Gespräche.

Charme und Humor werden wichtiger. Lockere Flirts, gute Gespräche. Beruf: Kompromissbereitschaft hat Erfolg. Fair handeln, kooperativ einlenken!

Kompromissbereitschaft hat Erfolg. Fair handeln, kooperativ einlenken! Fitness: Ohne Druck und unkompliziert! Und zwischendurch mehr Muße genießen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Das Blatt wendet sich zu Ihren Gunsten. Ihre Initiative ist erwünscht.

Das Blatt wendet sich zu Ihren Gunsten. Ihre Initiative ist erwünscht. Beruf: Sie können wieder auf mehr Unterstützung zählen. Auch finanziell.

Sie können wieder auf mehr Unterstützung zählen. Auch finanziell. Fitness: Tanken Sie wieder Selbstvertrauen, indem Sie sich ganz neu stylen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Häuslicher Frieden in Gefahr. Sie sollten sehr diplomatisch bleiben.

Häuslicher Frieden in Gefahr. Sie sollten sehr diplomatisch bleiben. Beruf: Lassen Sie Ihren Ehrgeiz los und lassen Sie lieber mal andere machen!

Lassen Sie Ihren Ehrgeiz los und lassen Sie lieber mal andere machen! Fitness: Schluss mit allem, das zu viel Kraft kostet! Maßhalten ist angesagt.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Neue Chancen in Sicht. Spielen Sie Ihren Charme und Ihren Esprit aus!

Neue Chancen in Sicht. Spielen Sie Ihren Charme und Ihren Esprit aus! Beruf: Freuen Sie sich auf positive Resonanz und auf finanzielle Zuwächse!

Freuen Sie sich auf positive Resonanz und auf finanzielle Zuwächse! Fitness: Positives Feedback tut heute allen gut. Fördern Sie die Lebensfreude!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Vorsicht! Zu geringe Wertschätzung könnte für Verstimmungen sorgen.

Vorsicht! Zu geringe Wertschätzung könnte für Verstimmungen sorgen. Beruf: Es lohnt sich, sich den Interessen anderer zu fügen. Auch finanziell.

Es lohnt sich, sich den Interessen anderer zu fügen. Auch finanziell. Fitness: Mehr Geduld und Gelassenheit! Allen Ärger loslassen, keinen Druck!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Die Venus-Opposition kann für Irritation sorgen. Einfach cool bleiben!

Die Venus-Opposition kann für Irritation sorgen. Einfach cool bleiben! Beruf: Setzen Sie sich für Kompromisse ein, auch im Interesse Ihrer Finanzen.

Setzen Sie sich für Kompromisse ein, auch im Interesse Ihrer Finanzen. Fitness: Sehr viel Energie, Nerven und Kreislauf trotzdem nicht überfordern!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Überlassen Sie Ihrem Gegenüber die Initiative! Bloß nicht drängen!

Überlassen Sie Ihrem Gegenüber die Initiative! Bloß nicht drängen! Beruf: Zeit, einen Konsens zu finden! Faire Einigung ist das Thema des Tages.

Zeit, einen Konsens zu finden! Faire Einigung ist das Thema des Tages. Fitness: Leistungs- und Zeitdruck sind kontraproduktiv. Es geht auch lockerer.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.