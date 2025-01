× Die heißesten Luxus-Looks der Stars in Aspen

Den Winterurlaub verbringen die Hollywoodstars am liebsten im Nobelskiort Aspen. Auch dieses Jahr zog es wieder Promis wie J.Lo, Heidi Klum, Bella Hadid und Co. nach Colorado, wo sie die verschneiten Straßen in eine Fashion-Show verzauberten.

Wenn Sie Prominente in ihrem glamourösen Winterurlaub erleben möchten, ist Aspen der perfekte Ort dafür. Jahr für Jahr zieht das schneebedeckte Juwel in den Rocky Mountains Stars aus aller Welt an, die hier ihre Weihnachtsferien verbringen. Die exklusive Skistadt in Colorado avanciert dabei regelmäßig zum Treffpunkt der A-Liste: Ob Bella Hadid, Mariah Carey, Heidi Klum oder Jennifer Lopez – sie alle genießen Aspen entweder auf der Piste oder bei den luxuriösen Après-Ski-Events in absoluten Hingucker-Looks.

Jennifer Lopez

Die Stil-Ikone Jennifer Lopez überrascht auch abseits des roten Teppichs. Die 55-Jährige verbrachte ihr erstes Weihnachten seit der Trennung von Ben Affleck in Aspen mit ihrem Kind Emme. Dieses Jahr setzte sie in Aspen auf einen Country-Western-Look, der gleichermaßen lässig und glamourös war. Mit einer übergroßen Chore-Jacke, robusten Stiefeln mit Stollensohle und einem auffälligen weißen Cowboyhut, stellte J.Lo ihr Stilgefühl einmal mehr unter Beweis.

Mariah Carey

Keine Aspen-Saison ohne die "Queen of Christmas"! Mariah Carey strahlte im roten Strickkleid, das durch weiße Stiefel, Handschuhe und eine Haube ergänzt wurde. Mit ihrer schneeweißen Sonnenbrille und einem strahlenden Lächeln in die Kamera zauberte sie Weihnachtsmagie pur in den Skiort.

Heidi Klum

Supermodel Heidi Klum feierte die Feiertage gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz, seinem Zwillingsbruder Bill und ihrer Familie in Aspen. In einer imposanten XXL-Jacke, kombiniert mit einer auffälligen blauen Sonnenbrille, zeigte sie, dass Funktionalität und Stil mühelos Hand in Hand gehen können – auch bei eisigen Temperaturen.

Bella Hadid



Bella Hadid bewies einmal mehr, warum sie als eine der bestgekleideten Frauen der Welt gilt. Zusammen mit ihrem Freund Adan Banuelos wurde sie in einem atemberaubenden Look gesichtet: einem roten und braunen Mantel mit Pelzbesatz, einem navyblauen Bodycon-Minikleid, schwarzer Strumpfhose und kniehohen Vintage-Stiefeln in dunklem Rot. Trotz der Kälte strahlte ihr Style pure Eleganz aus.

Goldie Hawn

Auch Goldie Hawn zog in Aspen mit ihrem kuscheligen Look alle Blicke auf sich. Sie trug eine dicke schwarze Daunenjacke und dazu passende Stiefel. Seit Jahren genießt die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Mann die Feiertage in ihrem Haus in Aspen, wo sie traditionell Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern verbringt.

Von diesen Winter-Looks lassen wir uns gerne für die frostigen Monate inspirieren.