WELCOME TO PARAD-ICE – die Eisneuheiten 2025 von ESKIMO

Der Frühling mit seinen ersten warmen Tagen lässt nicht nur Blumen sprießen, sondern auch die Lebensgeister. Ob daheim auf dem Balkon, als Belohnung nach der Arbeit oder dem Studium, bei einem Spaziergang, auf einer Radtour, am Badesee oder im Freizeitpark - die Stimmung steigt parallel mit den Außentemperaturen. Vollkommen werden diese kleinen Glücksmomente aber erst durch den Genuss von köstlichem Eis. Denn Eiscreme, das ultimative Wohlfühlerlebnis für Körper und Seele, ist mehr als nur Gaumenfreude. Die Hauptmotivation für den Kauf von Eis ist dessen transformative Wirkung auf die eigene Stimmung. Eine Umfrage unter Eis-Liebhaber*innen ergab, dass die Allermeisten Eis essen, um zu entspannen und ihre Stimmung zu heben[1]. Denn „Life tastes better with Ice Cream“ - das ist einfach so.

Deshalb warten große und kleine Eisfans auch wieder gespannt auf alle Neuheiten, die ab sofort für paradiesische Eismomente im Kühlregal im Supermarkt, in Kinos, Freizeitparks, Schwimmbädern, Tankstellen, Trafiken und an vielen anderen Orten, wo man ESKIMO Eis kaufen kann, sorgen werden.

Paradies ist der Ort des Glücks, wo alles möglich ist. Wenn es um Eis geht, definieren die Konsument*innen das Paradies über eine große Bandbreite. Denn die Ansprüche der Menschen haben sich verändert, sie sind komplexer und vielschichtiger geworden und können durchaus auch Gegensätze vereinen. Deshalb setzt das Neuheiten-Programm von Marktführer ESKIMO in der Saison 2025 mehr denn je auf unterschiedliche Geschmackskombinationen, Konsistenzen und Texturen. Denn auch beim Eis sind es die Gegensätze, die sich anziehen und den Genussfaktor auf eine höhere Stufe stellen.

Was bietet das ESKIMO PARAD-ICE in der Eissaison 2025?

Die wichtigsten Neuheiten der Eissaison 2025 im Kurz-Überblick:

Magnum, die Nummer 1 Innovationsmarke in der gesamten Eis-Kategorie [2] , bietet 2025 mit Magnum Utopia Double Hazelnut & Magnum Utopia Double Cherry schier grenzenlosen Genuss. Im beliebten Double Format begeistern die beiden neuen Sorten nicht nur mit cremigem Eis, köstlicher Sauce und knackiger Magnum Schokolade, sondern sie sind heuer auch noch besonders abwechslungsreich. Denn eine neue Marmorierungstechnologie beim Eis sorgt dafür, dass jeder Bissen mit unterschiedlichen Geschmacksnuancen überrascht. Das marmorierte Eis der Variante Utopia Double Hazelnut ist eine Kombination von Eis mit Haselnuss und Eis mit Karamell- und Mandelgeschmack, umhüllt von einer leicht gesalzenen Haselnuss-Sauce, weißer Schokolade und einem Mix aus karamellisierten Haselnuss-, Pistazien- und Mandelstückchen. Beim neuen Utopia Double Cherry treffen Eis mit Schwarze Johannisbeere-Himbeere und Eis mit Rahm auf Sauerkirschensauce, knackige Milchschokolade und fruchtige Zuckerstückchen. Beide Neuheiten gibt es sowohl als Klein- wie auch in der Vorratspackung. Magnum Utopia Double Hazelnut ist zusätzlich auch im Becher erhältlich.

MAXimale Innovationspower mit einer Extraportion Raffinesse gibt es dieses Jahr bei Cornetto, der beliebtesten Marke im Tüten-Segment [3] , die sogar noch stärkeres Wachstum als die gesamte Kategorie zeigt [4] . In der Saison 2025 geben noch mehr unterschiedliche Texturen der Sinneswahrnehmung Spannung und Tiefe und heben die beiden neuen Sorten Cornetto MAX Hazelnut & Chocolate und Cornetto MAX Mango & Vanilla auf ein neues unwiderstehliches Level. MAXimal genussvoll und vielschichtig - dafür sorgen jeweils eine Knusperscheibe (Disc) mit Topping, darunter zwei Sorten Eis und eine Sauce, die sich in der Waffel T-förmig bis in den Kern zieht. So vereint Cornetto MAX Hazelnut & Chocolate cremiges Haselnuss- und Schokoladeneis, wird gekrönt von einer Haselnuss-Kakao-Disc mit karamellisierten Haselnussstückchen als Topping und eine köstliche Haselnusssauce ist sowohl im Kern als auch unter der Disc zu finden. Beim Cornetto MAX Mango & Vanilla verschmilzt fruchtiges Mangoeis mit cremigem Vanilleeis, getoppt von einer Disc mit Kokos- und Mango-Stückchen und ist durchzogen von einer tropischen Mango-Passionsfruchtsauce. Interessante Kontraste im Wechselspiel zwischen knusprig und cremig gibt es auch im neuen Cornetto Mini Mix . 4x Mini Classico und 4x Mini Caramello bieten zusätzlich zur sensorischen Spannung noch Cornetto-Premium-Qualität im angesagten Snacking-Format.

Twister Mallow lässt heuer Groß und Klein neue Geschmackswelten im fruchtig-verdrehten Twister-Kosmos erkunden. Saure Himbeere trifft auf süßen Marshmallow-Geschmack und fruchtige Traube und verbindet so erfrischende Säure mit zarter Süße. Erhältlich als Kleinpackung oder in der 8 Stück-Mini-Vorratspackung. Disney® Lion King Sandwich bietet 4x tierisch gute Eiscreme mit Vanillegeschmack, eingebettet zwischen zwei Kakao-Keksen in Pfotenform. Und bei den Kleinpackungen sorgt der neue X-Pop mit vier verschiedenen Sorten Wassereis und einer unverwechselbaren Knisterspitze für den besonderen Fizz-Effekt.

Cremissimo, die Nr. 1 Eismarke bei den Familienpackungen [5] sorgt heuer für noch mehr Auswahl in der Eistruhe. Jeder Löffel ist ein Fest - mit der neuen Cremissimo Spezialität Pistazie Vanille: Zartes Pistazieneis mit cremigem Vanilleeis, verfeinert mit einer Pistaziensauce und gerösteten Pistazienstückchen - eine köstliche Antwort auf den stetig wachsenden Pistazien-Trend. Die zweite neue Sorte bei den Cremissimo Spezialitäten Himbeer Spritz kombiniert erfrischendes Himbeersorbet, spritziges Zitronensorbet und feine Himbeersauce. Mit Cremissimo Himbeer Spritz bringt die Marke ihre erste Eiskomposition aus zwei Sorbets auf den Markt - und erweitert ihre vegane Eis-Auswahl um eine fruchtig-erfrischende Kreation. Ebenfalls löffelzart und perfekt für heiße Sommertage oder als Highlight in einem Drink.

Alle Produkte sind ab sofort im Handel erhältlich.

Mehr zu allen Marken und Produkten sowie zum Thema Nachhaltigkeit: www.eskimo.at

