Laut Studie sind Frauen mit jüngeren Partnern deutlich glücklicher

Laut einer aktuellen Studie der London Metropolitan University sind Frauen mit jüngeren Partnern glücklicher, als jene die mit gleichaltrigen oder älteren Partnern liiert sind.

Heidi Klum, Madonna, Cher, Kris Jenner – was haben all diese Frauen gemeinsam? Sie alle sind nicht nur weltberühmt, sondern auch mit deutlich jüngeren Männern liiert.

Und eines scheint klar: Auf dem Red Carpet strahlen sie über das ganze Gesicht. Natürlich könnte das an ihrem antrainierten Showbiz-Lächeln liegen. Doch vielleicht steckt auch eine wissenschaftlich belegte Wahrheit dahinter: Frauen mit jüngeren Partnern sind glücklicher. Das belegt zumindest eine aktuelle Studie der London Metropolitan University, die im Fachmagazin "Sexual and Relationship Therapy" (Sexual- und Beziehungstherapie) veröffentlicht wurde.

Mit Alexander Edwards hat Cher einen 40 Jahre jüngeren Freund. © Getty Images ×

Jüngere Männer machen Frauen glücklicher

Für die Studie befragte ein Forscherteam aus dem Fachbereich Psychologie Frauen zu ihren Erfahrungen in Beziehungen. Das Ergebnis: Rund 71 Prozent der Teilnehmerinnen gaben an, jüngere Männer zu daten, während die übrigen 29 Prozent gleichaltrige Partner hatten. Besonders interessant: Frauen, die mit einem mindestens sieben Jahre jüngeren Mann zusammen waren, schnitten in den Kategorien sexuelle Zufriedenheit, emotionale Intelligenz und subjektives Glück deutlich besser ab als jene mit gleichaltrigen oder älteren Partnern.

Heidi Klum ist 16 Jahre älter als Tom Kaulitz. © Getty Images ×

Die Ergebnisse der Studie widerlegen damit die weit verbreitete Annahme, dass Frauen in Beziehungen mit jüngeren Männern weniger erfüllt oder erfolgreich seien als jene mit gleichaltrigen Partnern. Im Gegenteil!

Studienleiterin Samantha Banburry erklärt: "Die Gesellschaft neigt dazu, Frauen mit jüngeren Partnern kritischer zu betrachten als ältere Männer mit jüngeren Frauen." Dieses Stigma müsse weiter hinterfragt werden, um Vorurteile abzubauen.

Reality-Star und Unternehmerin Kris Jenner und Musik-Manager Corey Gamble trennen 25 Jahre. © Getty Images ×

Kritik an der Studie

Das Forscherteam merkt an, dass die Zahl der Teilnehmer sehr gering sei und es sich nur um eine Stichprobe handele. Damit das Ergebnis eine wirkliche Aussagekraft habe, müsse die Teilnehmerinnenzahl deutlich erhöht werden. Allerdings zeigen viele Promipaare, dass ältere Frauen und jüngere Männer durchaus eine lange, erfüllte und glückliche Beziehung führen können.