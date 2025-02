H&M und Abercrombie&Fitch launchen "The White Lotus"-Kollektionen

"The White Lotus" geht in die dritte Runde – diesmal vor der atemberaubenden Kulisse Thailands. Pünktlich zum Start der neuen Staffel präsentieren gleich zwei Brands exklusive Kollektionen inspiriert von der luxuriösen Resort-Atmosphäre der Kultserie.

In der HBO-Serie "The White Lotus" spielt die glamouröse Garderobe der Gäste eine ebenso große Rolle wie die wohlhabenden, aber chaotischen Urlauber selbst. Daher überrascht es nicht, dass pünktlich zur mit Spannung erwarteten dritten Staffel der HBO®-Originalserie gleich zwei High-Street-Retailer eine von der Serie inspirierte Resort-Kollektion launchen.

H&M und Abercrombie & Fitch entführen uns in eine Welt luxuriöser Urlaubsresorts, sonnenverwöhnter Tage und exklusiven Eskapismus. Vielleicht möchten Sie nicht unbedingt so leben wie die Stars aus "The White Lotus" – schließlich endet jeder Aufenthalt mit einem Mord –, aber zumindest die stilvollen Looks der Protagonisten können Sie jetzt nachshoppen! Wir zeigen Ihnen die Highlight-Pieces:

H&M

Die Highlights der H&M x The White Lotus Kollektion 1/4

2/4

3/4

4/4 © H&M © H&M © H&M © H&M

In Zusammenarbeit mit The White Lotus-Costume-Designer Alex Bovaird präsentiert H&M eine 25-teilige Capsule Collection, die mit lebendigen Farben, ausdrucksstarken Prints und energiegeladenen Silhouetten begeistert. Die Kollektion vereint sorgfältig kuratierte Pieces, inspiriert von den ikonischen Looks der Charaktere der neuen Staffel. Ob entspannte Pooltage oder glamouröse Nächte – die vielseitigen Styles lassen sich mühelos kombinieren und sorgen für einen einzigartigen Urlaubs-Look.

Abercrombie & Fitch

Die Highlights der Abercrombie & Fitch x The White Lotus Kollektion 1/3

2/3

3/3 © Abercrombie&Fitch © Abercrombie&Fitch © Abercrombie&Fitch

Die amerikanische Brand lanciert eine exklusive Unisex-Kollektion mit The White Lotus-Grafiken. Inspiriert von tropischen Nächten und sonnigen Tagen umfasst die Linie bedruckte T-Shirts, Sweatshirts und Caps. Mit auffälligen Motiven, tropischen Prints und charakteristischen Schriftzügen sind diese Pieces die perfekten Begleiter für den nächsten Urlaub.