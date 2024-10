× Last-Minute-Ideen: Diese Halloween-Kostüme liegen 2024 im Trend

Halloween steht vor der Tür und Ihnen fehlt noch das passende Outfit? Mit folgenden Halloween-Looks liegen Sie garantiert im Trend.

Am 31. Oktober heißt es wieder: „Süßes, sonst gibt’s Saures!“ Während einige den Abend gemütlich vor dem Fernseher verbringen, zieht es andere auf eine Halloween-Party. Eines darf dabei natürlich nicht fehlen: das passende Outfit. Die Auswahl an Kostümen ist riesig, aber die Zeit knapp, denn Halloween steht kurz bevor! Wir haben die besten Last-Minute-Kostümideen für Sie zusammengestellt, mit denen Sie in diesem Jahr definitiv im Trend liegen.



Filme und Serien als Motto

Reichlich Inspiration liefern uns die Stars mit ihren Halloween-Kostümen. Doch die diesjährigen Kostüm-Trends sind vor allem von Filmen und Serien geprägt.

Joker und Harley Quinn

© Getty Images ×

Pünktlich zu Halloween kam Anfang Oktober der neue Film „Joker: Folie à Deux“ mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga in die Kinos – das perfekte Thema für ein Partnerkostüm! Für den ikonischen Joker-Look sind ein lila oder roter Anzug und leuchtend grüne Haare typisch. Kombiniert wird das Outfit mit einem Hemd, dazu eine Krawatte oder eine Fliege. Das unverkennbare Joker-Lächeln, kunstvoll mit Lippenstift gezeichnet, gehört natürlich dazu. Für die Partnerin Harley Quinn gibt es zwei Styling-Optionen: Entweder in klassischem Schwarz-Rot wie im Comic oder in Blau-Rot nach dem Film. Besonders charakteristisch sind die blonden Zöpfe, deren Spitzen in Blau und Rot gefärbt sind.

Deadpool und Wolverine

© Getty Images ×

Ein weiteres beeindruckendes Partnerkostüm ist das Actionhelden-Duo Deadpool und Wolverine. Der neue Film mit den beiden Kultfiguren kam im Sommer in die Kinos und ist seitdem ein großer Erfolg. Für den Wolverine-Look bieten sich ein zerrissenes Hemd, eine Werwolf-Maske oder zerzauste Haare an, während Deadpool mit seinem ikonischen roten Anzug und Maske sofort erkennbar ist.

Wednesday



An diesem Kostüm führt dieses Jahr kein Weg vorbei: Der Erfolg der Netflix-Serie Wednesday hat das düstere Outfit der Figur zum Halloween-Trend gemacht. Der Look ist einfach nachzumachen – am bekanntesten ist ihr schwarzes Kleid mit weißem Kragen und Manschetten. Mit den typischen schwarzen Zöpfen, viel Wimperntusche und dunklem Lippenstift ist das Outfit komplett.

Beetlejuice

© Getty Images ×

Dank des Tim-Burton-Remakes des Achtzigerjahre-Hits Beetlejuice erlebt der Poltergeist sein Comeback als Halloween-Kostümklassiker. Der unverwechselbare Look besteht vor allem aus einem schwarz-weiß gestreiften Anzug, kombiniert mit weißem Hemd, schwarzer Krawatte und schwarzen Schuhen. Eine zerzauste, weiße oder grünliche Perücke rundet den Geister-Look ab. Für das Make-up wird das Gesicht weiß grundiert und die Augen tiefschwarz umrahmt.

Klassische Kostüme gehen immer

Für alle, die es lieber klassisch mögen und nicht auf den neuesten Halloween-Trend setzen möchten, bieten die gängigen Kostüme jede Menge Optionen. Ob als Vampir, Hexe oder Pirat – mit diesen Verkleidungen liegt man immer richtig. Sie sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Halloween-Kultur und zeitlos beliebt, sodass sie auch heute noch voll im Trend liegen.

Last Minute Halloween-Make-up-Tipps

Wer noch auf der Suche nach dem passenden Last-Minute Halloween-Make-up ist, kann sich von diesen Ideen inspirieren lassen:

Mit diesen Verkleidungen werden Sie auf jeder Halloween-Party zum Hingucker!