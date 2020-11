Mr Green Sportwetten ist offizieller Wettanbieter des EC VSV

Auch heuer wieder haben die Fans des österreichischen Eishockeys unter wetten-bei-mrgreen.at die Möglichkeit, bei speziellen Wettangeboten zu gewinnen.

Hohe Quoten auf unsere Adler bedeuten nicht, dass die Buchmacher uns den Sieg nicht zutrauen, sondern sind als ganz spezielles Angebot an die VSV Fangemeinde konzeptiert.

Der Wettanbieter war bereits letztes Jahr mit „Mr Green Sportwetten“ Partner des EC VSV an Board und hat für die neue Saison aufgrund der letzten Erfolge und den positiven Zukunftsaussichten in Villach sein Engagement um die Hauptmarke William Hill erweitert. Der renommierte britische Sportwettenanbieter wird am Helm der „Adler“ sowie durch Untereiswerbung präsent sein! William Hill bietet Sportwetten in Österreich an unter williamhill.at – die Sportwetten bei Mr Green sind auf wetten-bei-mrgreen.at in Österreich verfügbar.

Unterstützer des österreichischen Spitzensports

Der österreichische Sport gehört zu jenen Gesellschafts- und Wirtschaftsbereichen, die von der Corona-Krise mit am stärksten betroffen sind. Es ist unbestritten, dass der Spitzensport zusätzliche Mittel in Millionenhöhe benötigt, um diese Krise zu überstehen und seine gesellschafts- und gesundheitspolitische Funktion auch in Zukunft zu erfüllen. Einer der seit vielen Jahren verlässlichsten und wichtigsten Partner des heimischen Sports sind die seriösen Wett- und Glücksspielanbieter wie William Hill oder Mr Green Sportwetten, ohne die es nicht funktionieren würde. Nur durch unsere Sponsoren und einer langfristig gesicherten und ausreichenden finanziellen Absicherung können wir wettbewerbsfähig bleiben und den Spitzensport in Österreich weiter auf höchstem Niveau halten.

William Hill international vertreten

Übrigens: William Hill ist nicht nur Sponsor von renommierten englischen Fußball-Klubs wie den Tottenham Hotspurs, sondern ist auch Partner des Eishockey-NHL-Klubs Las Vegas Knights und seit heuer sogar offizieller Sportwetten-Partner der gesamten NHL-Liga - jetzt auch offizieller Wettanbieter beim Eishockey-Club GRAND Immo Villacher Sportverein!

Die William Hill Group wurde im Jahr 1934 gegründet, ist einer der größten Wettanbieter weltweit und bietet Sportwetten in Österreich unter williamhill.at an. Das Unternehmen steht seit jeher als Synonym für attraktive Quoten, ein gigantische Wettangebot, reibungsloser Zahlungsverkehr und professionelles Kundenservice.

„Wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir nun beim EC GRAND Immo VSV mit der Marke Mr Green und William Hill planen und werben können. Gerade in aktuell wirtschaftlich so herausfordernden Zeiten ist das ein ganz besonderer Erfolg. Wir möchten uns bei Mr Green und William Hill gleichermaßen für das Vertrauen bedanken und freuen uns schon auf eine perfekte Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Saison“, betont EC GRAND Immo VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab.