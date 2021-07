Drei Feuerwehren mit insgesamt 70 Mitgliedern waren im Einsatz.

Ein Mähdrescher ist Freitagabend auf einem Feld in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) in Brand geraten. Das Feuer erfasste auch zwei Hektar eines abgemähten Weizenfelds, berichtete die Feuerwehr Wiener Neudorf am Samstag. Drei Feuerwehren waren mit 70 Mitgliedern knapp fünf Stunden im Einsatz. Der Mähdrescher brannte komplett aus.