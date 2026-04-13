Brutaler Raub: Praterstern-Gang riss Teenie (13) Klamotten vom Leib

Drei 14-jährige Angreifer konnten in der Prater Hauptallee gefasst werden.

Wien. Acht Jugendliche haben am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr einen 13-Jährigen am Weg zur U-Bahn-Station Praterstern brutal überfallen. Die Gang-Mitglieder hatten den Teenie zuerst angesprochen, dann hinter einen Baucontainer gezogen und dort mit einem Messer bedroht.

Die Angreifer rissen dem jungen Opfer die Schuhe und den Pullover vom Leib, traktierten den Jungen gleichzeitig mit Füßen und Fäusten. Mit der Beute ergriffen sie die Flucht.

Drei amtsbekannte Gang-Mitglieder gefasst

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten drei amtsbekannte 14-Jährige, es handelt sich um einen Syrer, einen Iraker und einen Afghanen, in der Prater Hauptallee gefasst werden. Einer der Tatverdächtigen trug den Pullover des Opfers. Dann führte das Trio die Beamten zu dem Versteck der Schuhe.

Die drei Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Sie befinden sich in polizeilicher Anhaltung. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Von den fünf weiteren Gang-Mitgliedern fehlte vorerst jede Spur.