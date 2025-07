10-Jähriger bei Frontalzusammenstoß verletzt

Die B145 musste wegen des Unfalls und der Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Bad Ischl. Ein Frontalcrash zwischen zwei Autos hat am Mittwochabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) vier Verletzte gefordert, unter den Verletzten ist auch ein zehn Jahre alter Bub. Der 46-jährige Vater des Kindes hatte aus bisher ungeklärter Ursache auf der B145 die Kontrolle über seinen Pkw verloren und hatte zuerst am Geh- und Radweg zwei Verkehrsleiteinrichtungen niedergefahren bevor er auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.

Dort prallte er in das entgegenkommende Auto eines Deutschen (22) mit einer 23-jährigen Beifahrerin. Nach der notärztlichen Versorgung mussten alle vier Insassen ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl eingeliefert werden.