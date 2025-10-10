Arbeiter stürzte acht Meter in die Tiefe - schwer verletzt

Am Donnerstag stürzte ein 25-jähriger Arbeiter bei Instandhaltungsarbeiten in einer Halle eines Sägewerks rund acht Meter in die Tiefe und wurde dabei verletzt.

Der junge Mann war am Donnerstag gegen 20:15 Uhr damit beschäftigt, ein in einer Anlage verklemmtes Rundholz mithilfe eines Deckenkrans durch ein zuvor entferntes Bodengitter anzuheben.

Dabei hielt er sich laut eigenen Angaben an der Kette des Krans fest und trat aus Unachtsamkeit einen Schritt zu weit nach vorne. In weiterer Folge stürzte er durch den geöffneten Schacht etwa acht Meter in die Tiefe.

Der 25-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht