Der größte Kürbis Europas kommt aus dem Burgenland

Doppel-Meister: Wolfgang Nittnaus aus Gols im Burgenland konnte sich mit seinem gigantischen Kürbis den Staatsmeisterschaftstitel und dann sogar den Europameistertitel holen.

Der Golser Landwirt Wolfgang Nittnaus hat sich auf eine Sache spezialisiert: Mega-Kürbisse. Dafür setzt er auf die Sorte "Atlantic Giant". Als Erstes konnte er sich mit seinem Kürbis in der Vorwoche die Staatsmeisterschaft sichern. Damit erhielt Nittnaus eine Wildcard für die Europameisterschaft in Ludwigsburg nahe Stuttgart.

Er lud seine zwei Kürbisse auf den Hänger und fuhr Richtung Deutschland. In Ludwigsburg findet seit 2000 eine Kürbisausstellung im "Blühenden Barock" statt. Laut den Veranstaltern sei die Ausstellung die "größte Kürbisausstellung der Welt". Jedes Jahr kommen die schwersten Kürbisse aus ganz Europa nach Ludwigsburg und kämpfen um den Titel.

Oranger Gigant

Die Staatsmeisterschaft konnte Nittnaus mit einem 976,5 Kilogramm schweren Kürbis sichern. Am Sonntag konnte er bei der EM noch etwas draufpacken. Sein Gigant brachte unglaubliche 998,5 Kilogramm auf die Waage.

Auf den schwersten Kürbis der Welt fehlt noch einiges. Die Riesenbeere wurde in den USA gezüchtet und wog 1279 Kilogramm. In Europa hatte ein Kürbis 1226 Kilogramm.