Fatale Explosion: Stromausfall in ganz Syrien

In Syrien ist in der Nacht zum Montag landesweit der Strom ausgefallen. Ursache war mutmaßlich ein Anschlag auf eine Gas-Pipeline nahe der Hauptstadt Damaskus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Regierungsmitglieder berichtete. Die Agentur veröffentlichte Bilder eines nächtlichen Brandes, der nach ihren Angaben durch die Explosion der Pipeline ausgelöst worden sein soll.

© APA/AFP/LOUAI BESHARA

Einige Kraftwerke waren den Angaben zufolge dann am Morgen wieder in der Lage, Strom zu produzieren. Wesentliche Infrastruktur werde wieder mit Elektrizität versorgt, teilte die Regierung laut Sana mit. Auch kehrte der Strom demnach allmählich in verschiedenen Provinzen zurück. Wer für den mutmaßlichen Anschlag auf die Pipeline verantwortlich war, blieb zunächst unklar.