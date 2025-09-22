Alles zu oe24VIP
Paul Grüninger Schule Floridsdorf
© Google maps

In Floridsdorf

Großeinsatz in Wiener Mittelschule: 19-Jähriger attackierte drei Schul-Mitarbeiter

22.09.25, 12:51 | Aktualisiert: 22.09.25, 14:21
Ein Polizeiauflauf bei einer Mittelschule in Floridsdorf sorgte am Vormittag für Aufregung.

Etliche Polizeistreifen und Beamte waren gegen 11 Uhr bei der Schule in der Floridsdorfer Hanreitergasse unterwegs. Die Wiener Polizei bestätigt den Einsatz, der sich gegen 11 Uhr ereignete. Ein 19-jähriger Somalier soll in der Schule herumgelaufen sein, was dem Schulwart aufgefallen war. Als ihn der Schul-Mitarbeiter auf seine Anwesenheit im Gebäude angesprochen hatte, zückte der junge Mann ein Feuerzeug, bedrohte den 59-Jährigen und verbrannte diesen am Ellbogen.

Als die Schulleiterin und ihr Stellvertreter zu Hilfe kamen, wurde der 19-Jährige immer aggressiver und attackierte die beiden mit Fäusten. Die alarmierten Polizisten konnten den jungen Mann schließlich festnehmen. Einvernommen konnte er noch nicht werden, auch zum Motiv machte er bisher keine Aussagen. Er dürfte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Erst kürzlich mussten unzählige Streifenwagen zu einem Gymnasium in der Karajangasse in Brigittenau wegen einer Messer-Attacke ausrücken. Erst später stellte sich heraus, dass die 16-Jährige, die auf der Toilette gefunden wurde, sich selbst die Verletzungen zugefügt hatte.

