17-Jähriger stürzt auf Skikurs neun Meter von Balkon

Ein 17-jähriger Tscheche ist am Montagabend vom Balkon im zweiten Stock eines Gasthauses im Bezirk Spittal an der Drau in die Tiefe gestürzt.

Ktn. Der Jugendliche, der derzeit mit seiner Schulklasse auf Skikurs in einem Gasthaus Seeboden am Millstätter See untergebracht ist, dürfte aus Übermut über das Geländer gestiegen sein und wollte zum benachbarten Balkon des Nebenappartements klettern. Alko-Lenker landet kopfüber in eiskaltem Fluss

Nächstes Traditions-Wirtshaus muss schließen

Radweg macht Ausflüge nach Heiligenkreuz sicherer Dabei verlor er den kurz vor 22 Uhr den Halt und stürzte neun Meter ab. Der Bursche wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.