Nach Unfall: Hündin "Frieda" lief vor Schreck weg

Nach einer Gasse am Wörthersee hatte die Deutsche samt dem Hund ihrer Freundin einen Unfall.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Wochenende auf der Radsberger Straße in Klagenfurt. Dort soll eine Deutsche (27) am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr versucht haben zu überholen, ihr Wagen geriet dabei außer Kontrolle und überschlug sich. Die Lenkerin hatte die Hündin ihrer Freundin dabei. Sie war mit der kleinen "Frieda" am Wörthersee spazieren gegangen.

Doch am Rückweg spielte sich das Drama auf der Landstraße ab. Die Lenkerin des schwarzen Kleinwagens wurde schwer verletzt. Sie erlitt einen Armbruch, ein Schädel-Hirn-Trauma und musste im Spital operiert werden. Seit dem Unfall fehlte allerdings von der kleinen schwarzen Hündin Frieda jede Spur. "Sie war wahrscheinlich vor Schreck davongelaufen", erzählt die Besitzerin gegenüber oe24. Trotz der intensiven Suche nach dem Tier und mehreren Sichtungen, konnte sie bis am Montag nicht eingefangen werden.

Besitzerin überglücklich

Am Montagvormittag dann das Happy End: Frieda ließ sich einfangen, der Hund hatte sich unter einem Holzzaun versteckt. Die kleine Hundedame wurde bei dem Unfall verletzt und hinkt etwas. "Nun muss sie noch von einem Tierarzt untersucht werden. Wir sind überglücklich sie gefunden zu haben", sagt die Besitzerin weiter. Nun hoffe man, dass es auch der Freundin bald wieder besser gehe.