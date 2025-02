Nach Messer-Terror: Villach ruft Trauerwoche aus

Die Stadt Villach hat am Sonntag eine Trauerwoche ausgerufen.

Das offizielle Villach trägt Trauer. Am Samstagnachmittag erschütterte ein islamistisches Messer-Attentat die Stadt. Ein 14-Jähriger verlor sein Leben, drei weitere Menschen werden intensivmedizinisch betreut. Am Sonntag hat Villach eine Trauerwoche ausgerufen. Auch Trauer- bzw. ein Onlinekondolenzbuch liegen auf.

„Wir sind nach wie vor tief betroffen und haben eine Trauerwoche ausgerufen. Eine Gedenkveranstaltung wird organisiert, und alle unsere eigenen Veranstaltungen in der kommenden Woche sind abgesagt", so Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) am Sonntag. Der Gemeinderat und die Stadtregierung legten am Tatort einen Kranz nieder.