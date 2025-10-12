Spatenstich für 68-Mio.-Euro-Projekt des Alpen-Adria-Bades Klagenfurt

Inbetriebnahme soll 2028 erfolgen.

Ktn. In Klagenfurt ist am Sonntag der Spatenstich für einen der größten Kommunalbauten erfolgt: 2028 soll das neue Alpen-Adria Familien- und Sportbad am Südring zur Verfügung stehen - sowohl als Freizeitbereich als auch als Platz mit professionellen Trainingsmöglichkeiten, teilte die Stadt mit. Das Gesamtbudget beträgt 68 Millionen Euro. Von der Stadt kommen 50 Millionen, vom Land bzw. dem Bund je sieben Millionen Euro. Über interkommunale Förderungen fließen vier Millionen Euro.

Die Stadtwerke Klagenfurt investieren zusätzlich 4,6 Millionen Euro in die Errichtung des Olympiazentrums, die refinanziert werden. Das Familienbecken des Alpen-Adria-Bades wird rund 250 Quadratmeter Wasserfläche umfassen. Dazu kommen eine Breitbandrutsche, ein Kleinkinderbereich und Wasserspielaktionen. Auch ein Gastrobereich wird errichtet. Künftig sollen hier über 12.000 Kinder aus Klagenfurt und den Umlandgemeinden Schwimmen lernen. Das neue Hallenbad soll auch "Profisporttreibenden" ideale Bedingungen bieten, mittels eines 50-Meter-Sportbeckens (26,4 Grad Celsius) mit Sprungbrett, Sprungturm, Kältebecken und Dampfbad. Das Wasser im Familienbeckenbereich hat 32 Grad Celsius. Mit der Baustellenaufbereitung wird noch heuer begonnen. Baugrube und Bodenplatte werden 2026, der Roh- und Innenausbau 2027 fertiggestellt. Der Probebetrieb beginnt im Dezember 2027, die Eröffnung erfolgt im ersten Quartal 2028.