Wieder Wolf in Kärnten erschossen
© Apa/Symbolbild

25. Wolf

Wieder Wolf in Kärnten erschossen

12.09.25, 14:45
Mehr als 700 Nutztiere seien seit Inkrafttreten der ersten Risikowolfsverordnung durch einen Wolf gerissen worden, teilt das Land mit. 

Ktn. Am Freitag in den frühen Morgenstunden ist erneut ein Wolf in Kärnten erschossen worden. Wie der Landespressedienst mitteilte, hielt sich das Tier in der Nähe eines Stalls und von Menschen genutzten Gebäuden im Bezirk Villach-Land auf. Der Abschuss wurde demnach gemeldet, laut einem Sachverständigen sei der Abschuss verordnungskonform erfolgt.

Erst vor einer ein „Schadwolf“ im Bezirk Spittal erlegt worden. Der Abschuss sei gemeldet worden und Sachverständige des Landes führten die Begutachtung durch. Es war der 24. Wolf, der erlegt wurde, seit die erste Risikowolfsverordnung in Kraft trat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

