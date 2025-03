Koffer-Leiche: Tatort in einem Nobelhotel-Zimmer?

In der Horror-Causa Fall um einen getöteten Geschäftsmann (59), dessen Leiche in einem Koffer auf der Quellenstraße in Favoriten gefunden wurde, ist der junge Verdächtige in eine Justizanstalt gebracht worden.

Wien. Die Staatsanwaltschaft Wien wird als nächstes einen Antrag auf Untersuchungshaft stellen, danach wird der U-Richter entscheiden, ob der verdächtige 28-jährige Hamza E. - ein Österreicher mit ägyptischen Wurzeln - wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft wandert, wovon auszugehen ist. Koffer-Leiche: Opfer erwürgt, es ging um Schulden!

Koffer-Leiche in Favoriten: War es die Mafia?

Koffer-Leiche mit Auto nach Favoriten gebracht? Der 28-Jährige zeigte sich bis jetzt nicht geständig. Er machte am Samstag laut Polizei widersprüchliche Angaben. Beim Opfer handelte es sich um den 59-jährigen Österreicher Christian Sch., der in einem Dauerapartment in einem Luxus-Hotel in Döbling wohnte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen in dessen engerem Umfeld des Geschäftsmannes hatte sich der dringende Tatverdacht gegen (s)einen jüngeren Freund erhärtet. Laut oe24-Infos soll es zwischen den beiden wegen einer hohen Summe Geldes, die einer dem anderen schuldete, zum tödlichen Streit gekommen sein. Ein gerichtsmedizinischer Befund ergab, dass Sch. durch Strangulation etwa durch einen Gürtel zu Tode gekommen ist. Möglich ist, dass es in der Hotel-Wohnung des 59-Jährigen zu der schrecklichen Tat gekommen ist, wobei es genau hier nicht so aufgefallen sein mag, wenn jemand mit einem aufgeblähten Koffer das Haus verlässt. Warum die Verdächtige den Koffer dann eventuell mit dem Auto nach Favoriten brachte, ist noch eines der vielen Geheimnisse, die es zu klären gilt. Es gilt die Unschuldsvermutung.