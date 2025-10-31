Alles zu oe24VIP
Grusel-Fest

Last-Minute-Kostüme: Wiener stürmen Halloween-Laden

31.10.25, 11:30
Viele Wienerinnen und Wiener sind offenbar noch auf der Suche nach einer Verkleidung für Halloween. Ein entsprechendes Kostümgeschäft wird regelrecht überrollt. 

Halloween wird in Österreich immer beliebter. Zwei Drittel planen laut dem aktuellen Handelsverband Consumer Check extra für das Grusel-Fest einzukaufen. Pro Kopf liegen die durchschnittlichen Ausgaben bei satten 74 Euro. 

Faschingskostüme Wien Ansturm
© oe24 / Herrmann-Meng

Die Besorgungen für Halloween werden aber oft auf den letztmöglichen Zeitpunkt verschoben, so auch bei den Kostümen. Ein oe24.TV-Lokalaugenschein beim "Faschingsprinz" zeigt: Viele Wienerinnen und Wiener wollen noch eine Last-Minute-Verkleidung. Vor dem Kostüm-Geschäft ist eine riesige Schlange. 

Faschingskostüme Wien Ansturm
© oe24 / Herrmann-Meng

Eine Mitarbeiterin erklärte im oe24.TV-Interview, was heuer die "größten Hits" seien. Wie jedes Jahr sei etwa der klassische Sträfling vorne mit dabei, da er ein einfaches Kostüm sei. Ganz besonders beliebt seien heuer auch "Terrifier"-Masken des gleichnamigen Films. Horror-Clowns sowie für Kinder Hexen- und Teufel-Verkleidungen seien auch immer vorne mit dabei.

