Die gruseligsten Horrorfilme für den Streaming-Marathon zu Halloween

Zu Halloween steigt die Lust auf Gänsehaut. Wir verraten die Top-Gruselfilme.

Wenn die Blätter fallen, der Wind um die Häuser pfeift und die Dunkelheit früher anbricht – dann ist Gruselzeit. Drinks und Snacks bereitstellen, Kerzen anzünden, Kuscheldecke bereitmachen – denn es wird schaurig. Zu Halloween verraten wir 8 der gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten, die gerade auf den großen Streaming-Plattformen laufen.

1. Hereditary (2018)

© Hereditary

Feinster psychologischer Horror: Regisseur Ari Aster nimmt uns mit in eine Familie voller Geheimnisse, Trauer und übernatürlicher Unruhe – und lässt die Spannung unaufhörlich steigen. Kritiker:innen loben: „Hereditary nutzt sein klassisches Setting als Rahmen für einen erschütternden, ungewöhnlich verstörenden Horrorfilm, dessen kalte Wirkung noch lange nach dem Abspann nachwirkt.“ Ideal für alle, die nicht nur Sprünge auf der Couch suchen, sondern nachhaltigen Schauer.

2. The Witch (2015)

© The Witch

Ein langsamer, aber intensiver Abstieg in Angst und Aberglaube: Eine puritanische Familie am Rande der Wildnis wird von innerer Zerﬂetzung und dämonischer Präsenz heimgesucht. Kritiker:innen sagen: „Der Film ‚The Witch‘ ist ebenso anregend wie visuell fesselnd und bietet ein zutiefst verstörendes Erlebnis im Genre des langsam aufbauenden Horrors.“ Für alle, die Atmosphäre lieben und sich lieber gruseln lassen als nur „erschrecken“.

3. Train to Busan (2016)

© Train to Busan

Zombies, Action und Herz: Während ein Zombie-Ausbruch das Land erfasst, fährt eine Hochgeschwindigkeits-Strecke zwischen Hoffnung und Panik. Laut Kritik: „Train to Busan bietet eine aufregend einzigartige – und überaus unterhaltsame – Interpretation des Zombie-Genres mit voll ausgearbeiteten Charakteren und jeder Menge Gesellschaftskritik.“ Perfekt für den gemeinsamen Gruselabend mit Freunden – Blut, Tempo und Emotion inklusive.

4. It Follows (2014)

© It Follows

Eine Idee, so simpel wie beunruhigend: Eine seltsame „Krankheit“ oder Fluch geht von Person zu Person über – und verfolgt sie unablässig. Laut Streaming-Listen unter den Top-Horrorfilmen auf Plattformen wie Amazon Prime. Für die, die bei einem Film lieber wach bleiben und nicht nur den Popcorn-Becher festhalten.

5. The Babadook (2014)

© The Babadook

Ein moderner Klassiker des Horrors mit sehr starker Kritiker-Resonanz. Der Kritiker-Konsens lautet: „Er setzt auf echten Horror statt auf billige Schockeffekte‘.“ Ideal für Fans von Horror mit Tiefgang.

6. The Conjuring (2013)

© The Conjuring

Ein modernes Spukhaus-Meisterwerk von James Wan: Dämonen, echte Fälle, Gänsehautmomente. Wird häufig in Listen für Horror-Streaming gefragt. Für Abende mit dem gewissen Nervenkitzel – gerne mit Kuscheldecke.

7. Paranormal Activity (2007)

© Paranormal Activity

Low-Budget, high terror: Ein Found-Footage-Klassiker, der auf Streaming-Plattformen nach wie vor gute Dienste tut. Für den gemütlichen Horrorabend zuhause – Licht aus, Lautstärke hoch.

8. The Woman in Black (2012)

© The Woman in Black

Ein klassischer Geisterfilm mit düsterer Atmosphäre – auch auf Disney+ zu finden. Für Fans von Gothic-Horror und schauriger Eleganz.

Tipps für Ihre Horror-Session

Licht dimmen & gruselige Umgebung schaffen: Eine Decke, gedämpfte Lampen, vielleicht ein Kürbislicht – erhöht die Stimmung.

Grusel-Level abstimmen: Filme wie „Hereditary“ oder „The Witch“ sind eher subtil und psychologisch, andere wie „Paranormal Activity“ sind direkter.

Pause einplanen: Nach einem intensiven Gruselerlebnis ruhig mal aufstehen, durchatmen und die Wirkung wirken lassen.

Freunde-Modus vs. Solo-Modus: Mit Freunden lacht man leichter darüber, wenn etwas schräg ist. Allein bei einem Horrorfilm kann der Effekt aber tiefer sitzen.

Viel Vergnügen beim Gruselfilm-Marathon!