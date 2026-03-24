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Wings for Life
© Sebastian Marko

Wings for Life

Laufen für den guten Zweck

24.03.26, 15:25 | Aktualisiert: 24.03.26, 17:38
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Warum jetzt alle beim Wings for Life App Run dabei sein wollen

Ein Lauf, der mehr ist als nur Sport: Der Wings for Life World Run zählt zu den außergewöhnlichsten Events weltweit – und 2026 kannst du ganz einfach selbst Teil davon werden. Egal ob Anfängerin, Hobbyläuferin oder Profi: Beim Wings for Life App Run geht es nicht um Bestzeiten, sondern um etwas viel Größeres.

Gemeinsam laufen – weltweit zur gleichen Zeit

Am 10. Mai 2026 startet der Wings for Life World Run rund um den Globus gleichzeitig. Tausende Menschen laufen, gehen oder rollen gemeinsam los – verbunden durch ein einzigartiges Konzept: Es gibt keine klassische Ziellinie. Stattdessen verfolgt dich ein sogenanntes „Catcher Car“, das dich irgendwann einholt und deinen Lauf beendet.

Wings for Life
© Sebastian Marko

Das Besondere: Mit der App kannst du überall teilnehmen – egal ob im Park, in den Bergen oder mitten in der Stadt.

Jeder Schritt zählt

Das Motto des Events ist so einfach wie bewegend: Laufen für die, die es nicht können. Denn 100 % der Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung, mit dem Ziel, Querschnittslähmung heilbar zu machen.

Wings for Life
© Sebastian Marko

Damit wird jeder gelaufene Kilometer zu einem echten Beitrag – und genau das macht den Wings for Life Run so besonders.

Der App Run: Flexibel, motivierend, weltweit

Der Wings for Life App Run ist die perfekte Möglichkeit, Teil dieses globalen Events zu sein – ganz ohne Anreise. Einfach App downloaden, anmelden und am Eventtag loslaufen.

Die App begleitet dich dabei live:

  • Sie trackt deine Strecke 
  • Simuliert das virtuelle Catcher Car 
  • Motiviert dich mit Audio-Feedback während des Laufs

Du kannst alleine starten oder gemeinsam mit Freunden laufen – sogar Teams sind möglich. Und egal, wie weit du kommst: Dabei sein ist alles.

Ein Event, das verbindet

Was den Wings for Life Run so einzigartig macht, ist das Gefühl von globaler Community. Menschen aus über 190 Nationen nehmen teil – alle zur selben Zeit, alle für dasselbe Ziel.

Ob als persönliches Fitnessziel, gemeinsames Erlebnis mit Freundinnen oder als bewusster Beitrag für einen guten Zweck – dieser Lauf verbindet.

Jetzt anmelden & mitlaufen

Der Wings for Life App Run ist mehr als ein Sportevent – er ist Bewegung mit Bedeutung.

+++ HIER GEHT ES ZUR ANMELDUNG ++++

Also: Laufschuhe schnüren, App downloaden und am 10. Mai 2026 dabei sein. Denn jeder Schritt zählt.

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