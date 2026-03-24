Marillenblüte in der Wachau: Erste Knospen haben sich in der schönen Wachau geöffnet

Die Marillenblüte in Niederösterreich hat begonnen. Die ersten Bäume in der Wachau haben ihre Knospen bereits geöffnet, im Weinviertel stehe die Hauptblüte "unmittelbar bevor“. Die Wetterprognose sorgt jedoch noch für Unsicherheit.

Die rund 100.000 Marillenbäume in der Wachau haben zu blühen begonnen – die Vollblüte wird für die Osterwoche erwartet. „Je nach Witterung dauert sie zwischen zehn Tagen und drei Wochen", sagt Franz Schöberl, Obmann des Vereins Wachauer Marille. Den Winter haben die Bäume gut überstanden, der Blütenknospenansatz sei "gut bis sehr gut".

Aber: Die angekündigten kalten Tage machen Bauern nervös! Auch im Weinviertel – Österreichs größtem Marillenanbaugebiet mit über 400 Sorten – wird die Wetterprognose genau beobachtet. Landwirt Wolfgang Hackl, der in Atzelsdorf über 23.000 Bäume betreibt, warnt: Nasskaltes Wetter sei für die Bestäubung „nicht von Vorteil".

Feste und Märkte zur Blüte

Ab 28. März fahren DDSG-Schiffe mehrmals täglich durch die Wachau. Gefeiert wird beim Kremser Marillenblütenmarkt (2.–4. April), den Blütenfesten in Arnsdorf (4.–6. April) und Mühldorf (12. April) sowie beim Wandertag in Atzelsdorf (28./29. März) – bei Schönwetter!