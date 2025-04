12 Verletzte bei heftigem Unfall nahe Stockerau - erste Fotos

Im Bezirk Korneuburg wurden am Donnerstag zwölf Personen bei einem Massencrash auf der B4 verletzt - Großeinsatz für die Einsatzkräfte, die drei Rettungshelis anfordern mussten.

NÖ. Bei einem Verkehrsunfall auf der B4 nahe Zissersdorf in der Marktgemeinde Hausleiten (Bezirk Korneuburg) sind am frühen Donnerstagnachmittag laut Notruf NÖ und dem Roten Kreuz bis zu zwölf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. In die Karambolage sollen ein Lkw und drei Pkw verwickelt gewesen sein.

An der Unfallstelle waren u. a. die ÖAMTC-Hubschrauber "Christophorus 2", "Christophorus 3" und "Christophorus 9" im Einsatz. Aufgeboten waren zudem Notarzt- und Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Feuerwehren Stockerau, Zissersdorf, Niederrußbach, Hausleiten und Seitzersdorf-Wolfpassing waren vor Ort zur überaus unfallträchtigen Horner Bundesstraße ausgerückt Die Polizei sperrte den Unfallbereich großräumig ab und richtete eine Umleitung ein.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch Sanitäter und Notärzte wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht oder mit den Hubschraubern in Kliniken geflogen. Im Anschluss an die polizeiliche Unfallaufnahme wurden die beteiligten Fahrzeuge durch die Feuerwehren geborgen und sicher abgestellt. Nach der Reinigung der Fahrbahn konnte die B4 wieder für den Verkehr freigegeben werden.