Bezirk Baden: Einsatzserie durch Tief "Joshua"

Ein heftiger Sturm fegt seit Donnerstagabend vergangener Woche über Österreich. Für mehrere Bundesländer wurden Wetterwarnungen ausgesprochen. Dies galt vor allem für den Süden und Südosten. Im Bezirk Baden musste bislang zu sieben wetterbedingten Einsätzen ausgerückt werden.

In Kottingbrunn mussten durch die Feuerwehr am 23.10. kurz nach 19 Uhr lose Dachziegel gesichert werden. Zweimal hieß es bislang dann für die Freiwillige Feuerwehr Möllersdorf zur Gefahrenabwehr auszurücken. Bei der ersten Alarmierung um 19.30h kam von der Feuerwehrbereichsalarmzentrale Badeb die Zusatzmeldung "Baustellenklo fliegt herum“. Um 19.42 Uhr erhielten sie bereits die nächste Meldung. Auf der B17 hielt die Abspannung einer Verkehrsampel den heftigen Sturmböen nicht stand. Die Sicherungsarbeiten der FF Möllersdorf wurden durch die Teleskopmastbühne der FF Traiskirchen-Stadt unterstützt. Eine Polizeistreife leitete währenddessen den Verkehr um.

© Baden

In Baden rückte gegen 19.45 Uhr die FF Baden-Stadt mit der Drehleiter zur Sicherung eines großen Fensters im 2. Stock eines Gebäudes aus. Während nach Mitternacht die kräftigen Windböen nachließen und die restliche Nacht auf Freitag, 24.10., für die Einsatzkräfte ruhig verlief, nahmen in den frühen Morgenstunden die Windspitzen wieder an Kraft zu.

© Bezirksfeuerwehrkommando Baden

Um 06.38 Uhr am Samstag des vergangenen Wochenendes musste die Freiwillige Feuerwehr Stadt Bad Vöslau zu einem umgestürzten Baum in die Badener Straße ausrücken, der über der Fahrbahn lag. Gemeinsam mit dem städtischen Bauhof war das Hindernis rasch entfernt bevor der Morgenverkehr einsetzte. Um 09.26 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St.Veit a.d.Triesting von der Feuerwehr Bereichsalarmzentrale Baden zu einem Sturmeinsatz alarmiert. Ein Carport hielt den starken Windböen nicht stand. Mehrere Teile wurden in den Garten und auf die Straße geweht. Mühsam galt es die Blechteile und die beschädigte Holzkonstruktion zu entfernen. Und schließlich, am Samstag, 10.09 Uhr ein Einsatz für die FF Heiligenkreuz. Eine Polizeistreife forderte die Feuerwehr wegen einem umgestürzten Baum auf der B210 zwischen Sattelbach und Mayerling an.