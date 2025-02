Comigo unterstützt Familien von neuem Standort aus

Der niederösterreichische Verein Comigo schafft soziale Netzwerke für Familien im ländlichen Raum.

Der Verein "Comigo" setzt sich dafür ein, junge Familien in ländlichen Gebieten durch kostenlose Familientreffen zu unterstützen. Besonders für zugezogene Familien oder solche ohne soziales Umfeld bieten diese Treffen eine wertvolle Hilfe. Vereinsgründerin Berit Barbosa nach fehle es besonders am Land oft an einfachen Ansprechpersonen und unterstützenden Netzwerken.

Seit der Gründung im Jahr 2023 bietet der Verein Familientreffen in Ebergassing an, ab Mitte Februar sollen nun auch Treffen in Mitterndorf an der Fischa stattfinden. Die Zusammenkünfte sind kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich. Eltern und Kinder haben dort die Möglichkeit, sich in verschiedenen Bereichen auszutauschen und Unterstützung im Alltag zu finden.

Die wöchentlichen Treffen sollen dazu beitragen, die Lebensqualität zu verbessern und Chancengleichheit zu fördern, Bürgermeister Thomas Jechne von Mitterndorf an der Fischa unterstützt das Angebot. Bis zu 16 Familien sollen vor Ort begleitet werden.